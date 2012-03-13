中国和俄罗斯加大商标保护力度

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦3月12日电---世界知识产权组织(WIPO)周一表示，2011年中国和俄罗斯在推动进入新市场时加大了对商标保护的申请。
俄罗斯的商标保护申请增加了近36%，而中国的申请总量增加了11.5%。WIPO的报告称，其他国家的企业在中俄两国提出的保护申请也多于以往。
根据WIPO发布的数据，中国巨大且不断成长的消费者市场已连续五年成为外国生产商的头号商标和品牌保护目标国。
中国的商标保护申请增加了16%，俄罗斯增加了11%。
2011年全球通过马德里体系申请商标保护的数量达到了创纪录的42,270，比2010年增加了6.5%。
WIPO总干事高锐(Francis Gurry)在新闻发布会上表示：“该体系为市场活动和潜在经济状况提供了一个良好指标。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)