《Campbell专栏》美国油品出口大增之真相不可能永远埋藏

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 艾茂林/徐文焰

路透纽约3月12日电---在美国,围绕汽油价格的辩论不时上演,但这些辩论通常是一边有意忽视一些事实,一边充斥着愤世嫉俗,到头来往往一事无成.不过这一次,石油高层想必在盼望大规模油品出口的事实不要在本轮辩论中引起太多关注.

毕竟,在国内需求不断收缩的重压下,柴油出口以及日益增加的汽油出口,目前是很多美国炼厂的主要利润来源.

只要出口是集中于柴油,炼厂就相对有能力抵御公众怒火,因现实情况是美国消费者很少经常购买柴油.

但是,去年12月美国日均汽油出口量达到近65万桶,或超过纽约和新泽西两州驾车人消耗量的总和.这样一来,情况或将很快变得不那么令人舒坦了.

一旦该数字公布于众,不可避免会引发公众强烈抗议,炼油行业是否作好应对准备尚不得而知.

但这场激辩将产生深远影响,不仅关乎全球精炼油品的平衡,更是关乎北美将如何处理日益丰富的轻质低硫原油资源.

诚然,炼厂肯定会说出口的部分汽油品质较低,达不到在美国销售的合法标准.

他们还可能指出,如果限制出口,只会促使炼厂降低石油加工量,而不是将汽油销往国内市场.

这两种说法也许都没错,但愤怒的消费者和那些追逐竞选素材的政客,恐怕难以买账.

即便无数次调查也不能找到美国能源市场上相互勾结串通的蛛丝马迹,但民众对于石油行业的猜忌怀疑可能会一触即发.

**原油出口**

精炼油品目前暂时为美国石油公司提供了一个便捷途径,绕开联邦政府对原油出口的严格限制.

向海外出口精炼油品仍需获得出口许可,不过相关规定也明确指出,油品出口肯定会获得许可.

尽管美国是油品的主要进口国,不过该漏洞对美国国内市场的冲击最多只是理论上的.

它也帮助美国炼厂脱手国内市场不需要的油品,例如残渣燃料油与不合规格的油品.

近来,美国的油品出口很可能部分抑制了全球原油价格的涨势,因其避免了2008年的一幕重现,当时紧张的炼厂产能称为油价大涨的主要推手.

美国允许墨西哥湾沿岸设备先进的炼厂出口以满足国际需求,令全球到目前为止避免了油品价格大涨,也可令设备简单的炼厂仿制其产品.

其实,若采取任何措施让美国离开油品出口市场,以图降低国内燃料价格,恐怕最终恰恰会事与愿违.

不过,考虑到美国政界人士曾多次错误地试图操控油市以满足自身要求,他们也未必不会作出这种尝试.

这就是石油出口面临的风险所在.

尽管禁止使用提议中的Keystone XL输油管线来支持出口的尝试上周在美国参议院遭遇失败,不过这一问题正慢慢地积累起政治人气.

虽然对出口施加管控远未成为主流政策考虑,但反对Keystone XL管线的意见占据议事日程重要位置的速度之快,也要牢记在心.(完)