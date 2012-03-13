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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 10:37 BJT

〔中国新债〕中国建材周五将发行20亿元中期票据,期限三年

路透上海3月13日电---中国建材股份有限公司(3323.HK)周二公告称,将于周五(16日)簿记
建档发行20亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国建材      100       20       3   3/16簿记建档   交通银行     AAA       3/19       3/20                                     
 (3323.HK)                                           光大银行       
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --整理 刘昕; 审校 张喜良

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