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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 10:47 BJT

〔日本个股〕本田拟斥资3.4亿美元在印尼新建摩托车厂,年产能110万辆

路透东京3月13日电---日本本田汽车(7267.T)称,将斥资约3.128兆(万亿)印尼卢比(3.4亿美元)在印尼开设第四座摩托车厂,年产能110万辆,定于2013年秋季投产.

本田表示,新厂将使其印尼总产能提高四分之一,至每年530万辆.本田与印尼综合企业Astra International(ASII.JK)成立了持股各半的合资企业,在当地生产与销售摩托车.

这家名为PT Astra Honda Motor的合资企业在一份声明中称,将为新厂房增聘3,000名工人.(完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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