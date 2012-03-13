《热点透视》保诚集团威胁将总部迁离英国并非虚张声势

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 George Hay 编译 肖群英

路透伦敦3月12日电---英国保险业巨头保诚集团(PRU.L)威胁迁移总部是来真的.保诚已经承认,欧盟新改革措施迫使公司重新检视伦敦总部.对于面临不友善法规的公司而言,打出搬迁牌是种制式威胁.但即使迁移的其他好处无足轻重,保诚面临的威胁却是实实在在的.

预计实施的偿付能力监管规则(Solvency II),将迫使欧洲保险商采用更精密的风险模型来计算出资本金要求,这可能会对保诚集团形成双重打击.首先,总部位于欧盟的保险公司在非欧盟地区的业务,若是欧盟判定当地监管程度未达标准,则保险公司将必须为这些当地业务适用Solvency II.根据摩根士丹利及Oliver Wyman的资料,对保诚而言,它为美国子公司杰信人寿保险的固定年金项目准备的资本将必须提高到两倍半以上.这将使保诚面对当地对手时处于明显劣势.

另一方面,欧洲议会正围绕Solvency II的细节开展辩论,上月透露或将取消所谓"匹配保费"的条款.该条款允许拥有巨额固定年金账目的英国保险商,可按照支持负债的资产可比利率,对负债进行折扣.若取消这项条款,保诚及其他保险业者为固定年金产品保留的资本可能必须至少增加50%.

保诚集团并未披露固定年金账目的准备金细项数据,保诚在英国和美国的固定年金规模分别为约300亿英镑和110亿英镑.但在英国,保险商必须对保证给付业务保留最低4%的资金.假设整个保诚集团全部按照这一比例计提,理论上保诚将需要额外筹集14亿英镑的资本.

迁往香港也不能让保诚集团完全摆脱Solvency II的影响:它的英国业务仍需遵循该规则.而且香港并非约束稀少的避风港:香港及很多其他地区的监管当局正酝酿开展以风险为基础的资本金改革,尽管不如Solvency II那么难以对付.

税率也称不上是一个考量因素.没错,到2014年时,香港企业税可能仍比英国低6个百分点.但2009年以来,英国政府已允许拥有外国子公司的英国公司全额享受外国税率较低的优惠.

搬迁还会带来许多困扰.要在香港新设一家控股公司,需要获得四分之三股东的批准.一位咨询顾问估计,行政费用、重塑品牌和公司高管调动安置的花费可能超过2,000万英镑.接着将会上演一场有关保诚集团是否应改变第一上市地的争论--此举可能迫使追踪指数的投资基金抛售股票.

保诚集团旗下亚洲业务成长迅猛,到2015年应该会成为盈余资本的最大来源.若Solvency II真的十分严苛,那么迁往主要成长市场就符合战略考量.最可能的结果是这些规则遭到稀释缓和,而保诚集团在短中期内维持紮根英国.但在此同时,密切注意政界人士的想法,应该是有利无害.(完)