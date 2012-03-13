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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 10:45 BJT

《外汇动态》短期投资者削减美元/坡元多头仓位

0227GMT---多位交易商称,短期投资者结清美元/坡元SGD=D3多头仓位,很多投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)和日本央行政策会议前保持谨慎.

美元/坡元跌0.4%报1.2555坡元.交易商称,市场人士认为该货币对的涨跌动能都不大.

周一美元/坡元因空头回补上扬,但未能触及2月跌势的76.4%的费波纳奇回档位.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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