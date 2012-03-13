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债券 | 2012年 3月 13日 星期二 10:52 BJT

〔中国新债〕电信科学技术研究院周五将发行11亿元短融,期限一年

路透上海3月13日电---中国电信科学技术研究院周二公告称,将于周五(16日)簿记建档发行11亿元
人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  电信科学技术  20       11      12   3/16簿记建档   浦发银行     AA+       3/20       3/21  
  研究院
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 黄凯

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