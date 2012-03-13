《中国公开市场回购未到期一览表》--3月13日

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:1,960亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/3/15 91 3.16 100 3/27 28 2.80 100 当月累计: 200 ----------------------------------------------------- 4/3 28 2.80 300 4/10 28 2.80 660 当月累计: 960 ----------------------------------------------------- 5/10 91 3.16 200 5/17 91 3.16 100 5/31 91 3.16 200 当月累计: 500 ----------------------------------------------------- 6/7 91 3.16 300 当月累计: 300 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今后逆回购操作可能成为公开市 场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据. 是次公开进行的逆操作包括1/17的1,690亿元,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nSB1341918]; 和1/19进行的1,830亿元,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nSB1346762] 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 曹巍浩; 审校 曲伟治
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)