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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 11:33 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--3月13日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额:1,960亿元人民币

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
 2012/3/15       91          3.16          100
      3/27       28          2.80          100

               当月累计: 200       
-----------------------------------------------------
      4/3        28          2.80          300
      4/10       28          2.80          660

               当月累计: 960 
-----------------------------------------------------
      5/10       91          3.16          200
      5/17       91          3.16          100
      5/31       91          3.16          200

               当月累计: 500 
-----------------------------------------------------
      6/7        91          3.16          300

               当月累计: 300 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额: 0

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
 暂无    
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  注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今后逆回购操作可能成为公开市
       场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据.

       是次公开进行的逆操作包括1/17的1,690亿元,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nSB1341918];
       和1/19进行的1,830亿元,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nSB1346762]
     
     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 曹巍浩; 审校 曲伟治

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