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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 10:56 BJT

〔日本债市〕公债价格微跌,投资者等待日本央行政策会议结果出炉

路透东京3月13日电---日本政府公债价格周二小幅下跌,投资者等待日本央行为期两天的政策会议结果. 日本央行料将在东京正午(0300GMT)之后宣布政策决定,同时可能延长针对成长型产业的贷款计划,并强调若有必要其意欲采取更多货币举措来刺激经济.

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