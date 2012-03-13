《中国报摘》--其他报纸重要消息3月13日(II)

**证券时报**

--从中国石化(600028.SS)(0386.HK)了解到,其所属新星石油公司与冰岛合资的陕西绿源地热能源开发公司陕西咸阳地热集中供暖清洁发展机制(CDM)项目,在联合国成功注册了全球第一个地热供暖CDM项目,这也是中国石化首个成功注册的CDM项目,标志着中国石化成功踏入国际碳排放权交易市场.

--全国政协委员、中国人寿(601628.SS)(2628.HK)原董事长杨超表示,继弘毅基金之后,中国人寿在PE(私募股权)投资方面将很快有新的动作,投资对象仍将是境内的人民币PE基金.

**每日经济新闻**

--截至3月9日,国内三地原油变化率都已超过9%.记者从中石油内部人士处获得证实,中石油、中石化两大公司已向发改委表达了建议,希望能在合适的时机上调油价.

**东方早报**

--据悉,创业板再融资具体方案已初步厘定,深圳证券交易所3月10日已完成了意见征求,创业板公司再融资或即将放行.目前已有4家创业板公司的私募债发行获得证监会审核,但由于规则实施未定,尚未能发行.包括向日葵(300111.SZ)、乐视网(300103.SZ)、宝利沥青(300135.SZ)和东方日升(300118.SZ).

**经济参考报**

--业内人士称,楼市低迷,房企资金紧张,为房地产基金发展创造了条件.可个别不规范的机构借房地产基金的名义融资有非法集资之嫌,还有一些房企主导的私募基金存在大量关联交易,PE强势进入房地产市场隐含一定风险.

--中消协最新报告显示,2011年网络团购成为销售类投诉新热点,投诉量位居各类投诉前10位.中国电子信息产业发展研究院副院长徐晓兰建议,针对日益突出的电子商务网站诚信问题,相关部门可制定新的法律法规,明确信用的范围和形式.

**新京报**

--全国政协委员、工信部电信研究院院长曹淑敏透露,国家级广电网络公司将于上半年内挂牌.此外,工信部将出台新修订的电信业务分类目录,并依据目录对广电及电信运营商分别发放双向接入牌照.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

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