《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币受亚股强劲表现打压走低

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
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IFR悉尼3月13日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘略微脱离低位,面临重拾跌势的压力,因亚股今日表现出一些活力.交易商认为股市表现强劲与标准普尔500股指期货买盘有一些关系.
地区股市反弹导致欧元/美元和澳元/美元的上档停止单被触发,当然这还只是传言,而美元/坡元目前已经重新涨向1.2550.
今天下午将举行的日本央行会议最终成为大家关注的事件.尽管市场普遍认为日本央行将暗示不会改变政策,但热钱似乎在押注该央行将扩大流动性措施规模.
美元/日圆走势将成为今天午盘的关注焦点,如果央行政策没有变化,将可能导致美元/日圆出现抛售,而如果扩大量化宽松规模,美元可能升穿82.65,有望刷新10个半月高点.(完)
--编译 白云;审校 孙茉莉
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)