版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 11:42 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币受亚股强劲表现打压走低

(本文来源为IFR评论,3000Xtra用户请双击[IFR]即可浏览其他IFR消息与评论)

IFR悉尼3月13日电---美元兑日圆以外亚洲货币早盘略微脱离低位,面临重拾跌势的压力,因亚股今日表现出一些活力.交易商认为股市表现强劲与标准普尔500股指期货买盘有一些关系.

地区股市反弹导致欧元/美元和澳元/美元的上档停止单被触发,当然这还只是传言,而美元/坡元目前已经重新涨向1.2550.

今天下午将举行的日本央行会议最终成为大家关注的事件.尽管市场普遍认为日本央行将暗示不会改变政策,但热钱似乎在押注该央行将扩大流动性措施规模.

美元/日圆走势将成为今天午盘的关注焦点,如果央行政策没有变化,将可能导致美元/日圆出现抛售,而如果扩大量化宽松规模,美元可能升穿82.65,有望刷新10个半月高点.(完)

--编译 白云;审校 孙茉莉

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐