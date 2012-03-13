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债券 | 2012年 3月 13日 星期二 11:36 BJT

〔中国新债〕景兴纸业周五将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月13日电---中国浙江景兴纸业股份有限公司(002067.SZ)周二公告称,将于周五(16日)簿记建档
发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 景兴纸业       7        3       12   3/16簿记建档   中信银行     A+        3/20       3/21
 (002067.SZ)                 
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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