〔中国新债〕景兴纸业周五将发行3亿元短期融资券,期限一年

中国金融：央行草拟强化金融资管新规，统一监管促逐步有序打破刚兑

路透北京2月22日 - 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。