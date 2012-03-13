〔中国新债〕景兴纸业周五将发行3亿元短期融资券,期限一年

中国金融：央行拟统一资管产品监管规则，统一杠杆标准并限制非标投资
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。
路透上海3月13日电---中国浙江景兴纸业股份有限公司(002067.SZ)周二公告称,将于周五(16日)簿记建档 发行3亿元人民币短期融资券,期限一年. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 景兴纸业 7 3 12 3/16簿记建档 中信银行 A+ 3/20 3/21 (002067.SZ) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 刘昕; 审校 杨淑祯
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融机构资管产品的监管规则，路透援引业内人士获得的央行草拟关于监管金融机构资管业务的相关文件指出，其明确限制非标债券资产投资，禁止资金池操作，统一杠杆要求并消除多层嵌套等。
(更正：内文表格中2017年1月社会融资增量“37,377”万亿元有误，应为“3.7377”万亿) 路透北京2月20日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 基础货币(万 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 亿) M2(万亿) 157.59(11.3%) 155.01(11.3%
路透北京2月22日 - 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管业务的宏观审慎管理，强调金融机构不得开展表内资产管理业务，明确要求逐步有序打破刚性兑付。