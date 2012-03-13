〔中国货币市场〕回购利率低位盘整,公开市场加码回笼难撼宽裕资金

路透上海3月13日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位盘整,央行虽然在公开市场突然发力回笼资金,但寥寥数百亿资金难改流动性宽松格局,机构对近期资金面依然十分乐观,预计到月底前货币市场利率均将维持低位.
"资金面今天挺松的,3月底应该是个坎吧.现在资金利率低,市场杠杆应该也有一些了,"上海一券商交易员称
她指出,月底季末银行冲规模等常规手段将令到资金面收紧,但在此之前均难看到撼动目前宽裕流动性局面的影响因素.
中国央行公开市场周二进行的28天期正回购操作继续放量至660亿元,本周公开市场提前实现净回笼.业内人士指出,市场资金面维持宽松状态,部分机构选择将二级富余资金转做参与一级市场操作,以备后期流动性趋紧时之用.[CN/MMTCN]
上海一银行交易员则称,"现在的资金处于一种比较平衡的宽松态势,随着公开市场功能的回复,势必要加大回笼力度."
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:51 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3259 2.3125 +1.34 4,278.68
七天CN7DRP=CFXS 3.0015 2.8037 +19.78 567.00
14天CN14DRP=CFXS 3.0651 2.9384 +12.67 117.03
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.3326 2.3188 +1.38 1,998.75
七天CHICNY7D=CFXS 2.9369 2.8497 +8.72 72.95
==============================================================================(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
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