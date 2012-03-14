《Saft专栏》劣币驱除良币翻版,官方向银行业的贷款排挤自由市场资金

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 田建华

路透3月13日电---官方提供融资带来的恶习是驱逐自由的市场资金,欧洲银行业者或尚未发现这点.

去年因放贷方不愿释出资金,欧洲银行业遭遇冲击,而最近几个月由于欧洲央行低息贷款以及相关的"担保"债券大规模发行等一系列措施,欧洲银行业短期融资担忧已经缓解.这些债券由银行的资产做担保.

上述措施的确缓解了银行倒闭的担忧,但讽刺的是却令市场愈发不愿将资金贷给银行.

想想这几乎是知名的现象格雷欣法则的翻版--劣币驱逐良币.随着内在价值减少的新货币发行(新发货币贵金属含量减少),贵金属含量较高的旧有货币将被人们藏于床垫之下.当镍和铜制造的货币具有相同的法币价值时候,谁还会使用银元呢.

同样,当一家银行的诸多资产用于担保,或用于担保债券或以不同的方式向欧洲央行(ECB)等强力官方债权人担保,谁还会愿意向这家银行放贷呢?劣质的或者说非市场贷款正在将好贷款赶走.

与三个月前相比,欧洲银行业者倒闭的风险是降低了,但如果你是一个债权人,则会发现若银行出于某种原因真的倒闭,你能收回的款项大打折扣.可能的结果:对官方贷款的依赖性增加且形成程度性的习惯,并循环反复,这将逐渐排挤出自由信贷市场的资金.

巴克莱Simon Samuels领导的分析师团队在一份报告中写道,"资产负债表中设置的这种留置权,令债权人面临地位不断下降的局面,而(某些国家)保护存款人的法律以及债权人自救银行即将立法,都强化了这样的局面."

"这些因素合在一起表明,银行业无担保融资成本将依然高企--有可能太高以至于一些商业模式无法盈利.若融资成本无法降至盈利水平,银行要么不得不去寻找其他融资渠道,要么收缩规模.其他融资渠道可能包括再次发行担保债券(这将给资产负债表设置更多的留置权),或者是大规模扩张存款分支(结果是贷款利差进一步缩窄)"

这里关键的概念是留置权--将一部分银行的资产拿出来向特定债权人或某一类债权人做担保承诺.当去年银行优先债市场冻结时,欧元区银行有担保债券的发行一飞冲天.有担保的债券被认为更安全,因一银行资产池被用来为贷款做担保,且在违约时债权人对这些资产有第一求偿权.

可悲的是,当其他债权人开始考虑还剩下什么资产他们可以染指的时候,银行就无法再为这么多债券"担保"了.

**LTRO推动的需求**

去年商业银行发行的债券中有担保债券占据40%,这使得数国银行体系有超过15%的资产被设置了留置权,西班牙最为明显,比例约为24%,爱尔兰和葡萄牙这一比例也接近20%.

这主要是因为银行业急于用可被接受的资产向ECB抵押从而获得原有模式的超低利率贷款,并用这些贷款投资西班牙或葡萄牙等高收益率公债.

当然,这赋予了欧洲央行、欧元区成员国央行以及欧洲投资银行相对于其它债权人对主权债的优先求偿权.在这种情况下,持有欧元区银行债务但无担保的债权人不仅会发现,在银行违约时几无高价值的资产可以自由求偿,或许还会发现,这些银行的资产负债表还充斥着主权债,而若这些主权国家需要重组公债,上述官方债权人还有优先的"留置权".

实际情况是欧洲已经拯救了银行业,在纸币时代国家通常有这样的能力.但是这样做,却进一步削弱了银行业在无救助情况下生存的能力.

欧洲应否保持低息银行融资成本,从而消除银行业务萎缩的压力?这确实会帮助缓解信贷紧缩,但这也是日本形成今日局面--成长持续放缓的主要原因.

显而易见,长期再融资操作(LTRO)通过三年期贷款向银行体系注入1万亿(兆)欧元,但未来一段时间LTRO将是银行业一直存在的特色.

这或化解了欧元区大规模银行业挤兑的风险,但一个银行业完全依靠官方救助的制度性体系,并通过持有公债的方式反过来支持相应政府,说得轻点,不是长久之计.(完)