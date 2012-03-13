〔中国债市动态〕中短期金融债收益率略降,受农发债招标结果理想推动

《汇市简讯》欧洲盘初：美元回落，英镑表现亮眼
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透上海3月13日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率整体变动有限,但中短期金融债收益率略有下行,上午招标的农发行三年固息债招标情况理想,令相关现券受买盘关注.
"央票、国债都没什么变化,农发债招得不错,三年以内的(金融债)收益率下来一些."北京一银行交易员称.
中国农业发展银行稍早招标的两期固息金融债,整体需求情况都不错,显示充裕的资金面继续支撑配置需求,其中三年品种中标利率偏低,因该期限品种今年以来供给偏少,从而引发机构追捧.[ID:nSB1428648]
上述交易员指出,近期由于流动性持续宽松,中短期品种表现偏强,收益率曲线更趋陡峭化,预计这一趋势可能还会延续.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位盘整,央行虽然在公开市场突然发力回笼资金,但寥寥数百亿资金难改流动性宽松格局,机构对近期资金面依然十分乐观,预计到月底前货币市场利率均将维持低位.[CN/CN]
剩余期限约2.29年的进出口行固息债110310最新成交对应收益率CN110310=CFXM为3.65%,较上日尾盘的3.6660%略降.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
* 日股日经指数跌0.01%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.31%，10年期美债收益率2.454%，10年期日债收益率0.08%
路透台北2月22日 - 台湾股市周三微幅收升。分析师表示，美股创新高带动亚股上扬，台股盘初一度涨至 9,800点上方，但追价力道不足令涨幅缩减，终场日K线留下上影线。 台湾加权股价指数 收高0.15%，至9,778.78点；今日成交初值 为993.05亿台币，上交易 日修正后为900.64亿。 台新投顾协理黄文清表示，今日成交量扩大但K线留下上影线，显示逢高调节压力还是大于追价动力。由 于月底长假在即，只剩明、后两天交易，预料在追价审慎心态影响下，大盘仍难脱盘整格局。 〞要攻也要等3月了吧。〞他说。 黄文清认为，时序进入3月，市场将关注企业2月营收受台币升值的影响程度，此外，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)是否在3月升息，也是焦点。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,720-9,870点。 亚洲股市周三上涨；本地时间14:25，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.53%。 (记者 董永年; 审校 林高
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)