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亚洲 | 2012年 3月 13日 星期二 12:11 BJT

〔中国债市动态〕中短期金融债收益率略降,受农发债招标结果理想推动

路透上海3月13日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率整体变动有限,但中短期金融债收益率略有下行,上午招标的农发行三年固息债招标情况理想,令相关现券受买盘关注.

"央票、国债都没什么变化,农发债招得不错,三年以内的(金融债)收益率下来一些."北京一银行交易员称.

中国农业发展银行稍早招标的两期固息金融债,整体需求情况都不错,显示充裕的资金面继续支撑配置需求,其中三年品种中标利率偏低,因该期限品种今年以来供给偏少,从而引发机构追捧.[ID:nSB1428648]

上述交易员指出,近期由于流动性持续宽松,中短期品种表现偏强,收益率曲线更趋陡峭化,预计这一趋势可能还会延续.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位盘整,央行虽然在公开市场突然发力回笼资金,但寥寥数百亿资金难改流动性宽松格局,机构对近期资金面依然十分乐观,预计到月底前货币市场利率均将维持低位.[CN/CN]

剩余期限约2.29年的进出口行固息债110310最新成交对应收益率CN110310=CFXM为3.65%,较上日尾盘的3.6660%略降.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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