更正:《即时观点》日本央行维持货币政策不变,延长成长性行业贷款期限

(更正:内文最后一个分析师的评论,第二段因译文有误,应改为"除了这一点,外界的印象是日本央行不愿意进一步购买资产.",非"否则,就会留下日央行不愿意继续积累资产的印象.")

路透东京3月13日电---日本央行继上月意外放松之后,周二维持货币政策不变.不过央行延长对成长性行业的贷款计划,以推行为提振国内潜在经济成长和抗击通缩所作的长期努力.

要点:

--日本央行审议委员宫尾龙藏提议将资产购买和贷款计划规模扩大5万亿(兆)日圆,但遭到反对.

--央行将支持成长性行业的贷款规模扩大2万亿日圆,达到5.5万亿日圆,并且纳入数项新的贷款安排,其中包括用美元储备提供以外币计价的投资和贷款.

--支持成长性行业的贷款期限延长两年至2014年3月.

--日本央行一如广泛预期,一致通过维持隔夜拆款利率目标在0-0.1%不变.

--央行总裁白川方明将举行记者会.

以下为分析师评论摘要:

瑞穗证券资深经济分析师饭塚尚己:

市场至少暂时感到失望,因为之前存在一些(日本央行)推出更多宽松举措的预期.因此现在的关注点是日本央行总裁白川方明稍后的记者会.

然而在重建相关需求增加之际,日本央行通过向小企业提供新的贷款安排展示出其解决结构性问题的决心.至于美元贷款安排,日本央行可能在试图通过自己承担风险来让日本企业免受汇率风险困扰.

我认为日本央行4月27日公布展望报告时,宣布更多宽松举措的机率超过50%.日本央行可能开始购买还有五年到期的政府公债,并可能提高通胀目标.

RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子:

尽管有些海外市场人士似乎预期将进一步放宽政策,但日本央行按兵不动,因其相当看好经济前景.我认为日本央行决策正确,近期经济指标支撑了其看好经济的观点.

话虽如此,日本央行在制定了1%的通胀目标后,基本上仍维持了货币宽松的立场.为了澄清抗击通缩的决心,日本央行可能最早会在4月末进一步放宽政策,到时央行料将在半年度展望报告中下调2012/13财年物价预估.

进一步放宽政策的形式可能是,通过资产购买计划来扩大日本公债购买规模.日本央行应购买期限最长五年的较长期日债.单单扩大现有的两年期以下日债购买规模,对市场利率影响有限,也令其更难在标售时吸引买气.

德意志证券资深经济分析师安达诚司:

如果美元跌到80日圆,日央行会采取一些紧急举措.汇市出现那样的动态亦会增加央行采取行动的政治压力.

除了这一点,外界的印象是日本央行不愿意进一步购买资产.

一旦日股的外资投资者意识到日央行在资产购买方面不像他们想象中那么积极,就会成为日本股市的利空因素.

市场反应:

--汇市及日圆走势请点击:[FXNEWS/CN] JPY=.

--日本公债价格走势请点击:2JGBv1.

--日本股市走势请点击:[.TCN] .N225.

相关链接:

--浏览日本央行声明稿全文,请点选:(here).

--日本央行网站请点击:(www.boj.or.jp/en/index.htm/).

背景资料:

--日本央行上月意外扩大资产购买计画,并制定1%的通胀目标,显示将会有更多积极宽松货币立场以对抗通缩.

--该项资产购买计画规模目前为65万亿(兆)日圆,是日本央行直接的短期货币工具,藉由购买公债和例如公司债、商业票据、以及投资在房产及股市的信托基金,来推低一年期及两年期公债收益率及风险溢价,被视为是短期货币刺激的工具.(完)