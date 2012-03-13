〔中国股市〕沪综指震荡收高,受煤炭及化工等板块上涨带动

路透北京3月13日电---中国股市沪综指周二震荡收高,煤炭和化工等板块领涨大盘,但成交金额未见明显放大,显示投资者仍偏谨慎.分析师指出,两会即将结束,股指短线料继续保持震荡并逐步攀升走势.
沪综指.SSEC收报2,455.795点,涨20.936点;今日沪市A股成交金额为1,022.8亿元人民币,上日为1,079.7亿元.
煤炭及化工板块午后表现亮丽,盘中放量走高带动大盘上攻,郑州煤电(600121.SS)收报10.57元,上涨3.12%;青岛碱业(600229.SS)涨停,报8.44元.
"整体看来,动力煤的价格在不断回升,有助于打消投资者之前对基本面持续下滑的担忧,另外,经过前期充分调整,(煤炭股)具备了上涨的空间."湘财证券策略分析师徐广福表示.
瑞信私人银行周二报告称,相信中国经济软着陆以及通胀降温,政府对国内煤炭价格干预亦会减少.现时煤价约在765元/吨的水平,该行相信接近触底,并预计煤价将保持在每吨800元人民币的水平.[ID:CH0109230]
徐广福并称,整体而言,市场仍属于强势,股指短线可能还是在2,450点附近震荡,随后上升突破前期高点2,478的概率较高.
沪深300指数3月合约CIFH2尾盘报2,678.4点,涨1.11%,成交量为266,255手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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