更正:〔日本股市〕缩减涨幅略微收高,此前日央行维持货币政策不变(更新版)

(更正:因译文有误,内文最后一段改为"购买价合每股93美元",非"0.93美元")
(新增细节)
* 10,000点被视作日经指数阻力位
* 券商调降评级后,马自达下挫
* 旭化成大跌5.4%,此前公布收购美国卓尔医学产品公司
路透东京3月13日电---日本股市日经指数周二小幅收高,回吐稍早升破10,000点关卡的涨幅,稍早日本央行结束两日政策会议,并未进一步宽松货币政策.
"投资者原(对日本央行)寄予厚望.那就是市场削减升幅的原因,"野村股票策略师Hisao Matsuura称."但我们没有改变对日本股市的观点.我们可能看到一些回调,但这将提供买入良机."
日经指数.N225升0.1%至9,899.08点,在日本央行宣布政策决议前报约9,995点.
该指数盘中曾升破10,000点,当时投资人观望央行进一步宽松货币的迹象.今日是日经指数连续第三日未能收于10,000点上方.
"经过这次,我们强烈感受到10,000点是重大阻力,本周稍晚指数能否收在该水平上方值得密切关注."Securities Japan首席市场分析师Masayuki Otani表示.
3月是日本财年的最后一个月,市场人士预计很多基金将对日经指数今年以来17%的升幅采取获利了结.日经指数在去年4月至12月间大幅下滑了逾13%.
投资者将把关注点转向日内稍晚的美联储会议,不过预计联储将保持货币政策不变.
房地产类股回吐涨幅,该行业指数.IRLTY.T上扬1.4%.三井不动产(8801.T)劲扬2.5%,因投资者押注更多宽松政策将出台.该行业还受助于来自瑞士信贷的一份正面报告,瑞信对该行业维持"加码"评级.
东证股价指数.TOPX收平,报845.33点,主板成交量约为27.6亿股,高于周一的22.6亿股.
成交量较大的个股中,马自达(7261.T)下挫3%,之前三菱UFJ摩根士丹利证券将该汽车制造商的评级从"中性"下调至"表现逊于大盘",并下调了目标价.
旭化成(3407.T)大跌5.4%,此前公司表示,将出资22.1亿美元购买美国卓尔医学产品公司(ZOLL Medical Corporation)ZOLL.O.购买价合每股93美元,较卓尔周五收盘价溢价24%.[ID:nSB1427012] (完)
--编译 石冠兰/洪曦;审校 隋芬/丁琦
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