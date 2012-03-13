〔中国票据市场〕转贴利率再下一城,以票充贷现象明显令收票积极

路透上海3月13日电---中国票据市场转贴利率周二跌势不减.由于贷款萎缩,机构以票充贷现象明显;加之资金面持稳,收票方众多,但持票方多惜售,票市逐渐以"卖方"主导.

交易员并表示,尽管3月已近过半,但对于月末转贴利率的翘尾趋势目前并未感觉到,尚待观察资金面和政策面变化.

"从前在季度月,中旬就能感觉到月末有没有(翘尾趋势),但这个月目前为止还没感觉,转贴利率一直在跌,"上海一银行交易员称,"还是看资金面能不能维持现状啊,或者央行会不会出其他调控政策."

她并指出,虽然存在些许担忧,但看好后市的投资者居多,主要由于经济存在不确定,政策面和资金面维稳的可能性更大.

中国大型票据专营机构--农业银行票据营业部最新报告称,从信贷数据来看,以票充贷的现象较为明显,预计在3月份仍会进一步显现,因此票据市场利率仍有下跌空间.而考虑到本周进入季末中旬,市场成交也将迎来高峰.[ID:nSB1427202]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二低位盘整.央行虽然在公开市场突然发力回笼资金,但寥寥数百亿资金难改流动性宽松格局,机构对近期资金面依然十分乐观,预计到月底前货币市场利率均将维持低位.[ID:nSB1429066]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 6.3408/6.0586 6.6984/6.3990 7.7018/7.2251

上日 6.4104/6.1162 6.7416/6.4313 7.7236/7.2251

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变动 -6.96/-5.76 -4.32/-3.23 -2.18/0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.3395%,较上日的5.3708%明显下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.3131/3.2511 3.3470/3.2889

上日 3.3211/3.2581 3.3470/3.2879

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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