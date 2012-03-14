《亚洲经济分析》亚洲国家对社会保障加大投入

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡3月12日电---在许多欧洲国家苦于没有财力支撑社会保障网络时，一些亚洲国家则发现必须得加快社保建设。

亚洲国家的这一政策变化既有政治目的，也有经济因素。过去十年，亚洲经济爆炸式增长创造了成千上万的百万富翁，也让收入差距逐渐拉大。贫富差距的加剧正在演变成各国选举面临的严重问题之一。

据两位消息人士透露，马来西亚内阁在该国历史上首次设定全国最低工资标准。普遍预测该国将在今年举行选举。将在3月25日进行特首选举的香港，也在去年首次启动了最低工资标准。

新加坡上月发布了财政预算案，使用的宣传标语是“包容性的社会，更富强的国家”。这项预算案包括减轻低收入家庭税负、增加贫困人口医疗保险支出等。印度的财政预算案有望在周五出炉，可能也会包括一些增加社会项目支出的措施。

在新加坡和印度，这两个国家的执政党在近期的许多选举中连连失利。

汇丰（HSBC）亚洲经济研究联席主管Frederic Neuma称，亚洲国家传统上是由家庭负担社会保障职能，而一些地方领导人为了换取政治支持也会提供一些社保服务。

“现代化打破了这种传统，让穷人无法得到良好的保护，使得建立更正规的保护机制变得日益紧迫，”他说。

**保护富人与穷人无关**

多数亚洲国家的政府负债少且财政有变动空间，这与希腊和葡萄牙因债务被迫削减预算、导致社会保障网络可能变弱的情况不同。

亚洲地区一些国家拥有庞大的外汇储备，其中中国外储就接近3.2万亿美元，印度、马来西亚、新加坡、韩国及泰国的外储也均超过1000亿美元。

但根据经合组织（OECD）数据，亚太地区有近一半的人口仍生活在贫困中。

可以肯定，外储只是防范金融动荡风险的自保手段之一，不会投入到社会保障网络。

但这些国家庞大的外储与大量的穷人明显无关联，就引发了一些诡异的问题。当欧洲国家领导人呼吁中国更多投资欧元区债券以缓解债务危机时，就有许多经济学家指出，中国人比欧洲人穷得多，不应当出手援助富国。

印度是亚洲国家中少数例外，该国面临贸易和财政双赤字，意味着必须吸引外国资本来支撑起财政支出。

野村经济学家上周发布客户报告称，预算“将成为政府承诺实施明智经济政策的试金石。”

**未来路漫漫**

根据经合组织去年12月发布的报告，亚太地区社会报障支出平均占国内生产总值（GDP）的5.2%左右，还不到发达国家平均水平的四分之一。该地区收入差距也明显高于经合组织的平均水平，其中印度尼西亚和印度的收入差距最为明显。

提高最低工资或是增加医疗保险支出，几乎很难改变这样的现状。根据国际货币基金组织（IMF），亚洲真正需要的是加大教育和医疗保险投入，提高失业金和养老金。

缩小贫富差距或许对经济有益，但社会保障网络的缺失致使民众不断储蓄，从而令中国等国家的经济增长过于依赖出口和投资。

IMF亚太部负责人辛格（Anoop Singh）去年10月曾称，该组织与亚洲成员国召开例行磋商会议时，将会更加关注包容性增长。（完）