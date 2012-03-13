〔中国债市〕资金宽松助短期现券收益率略跌,低评级信用债成交热络

路透上海3月13日电---中国银行间债市周二短期品种现券收益率小幅下跌.在昨日央行行长表态调整存准仍有很大空间后,市场对未来资金面情绪趋于乐观,再加上今日招标的农发行金融债需求不错,市场买气偏旺,压制收益率走低.
交易员并表示,一些低评级的信用债因为绝对收益率较高,在回购利率维持低位的背景下,更显投资价值,最近成交维持热络,收益率也是震荡下行.
"收益率曲线现在有些过于扁平,一旦有宽松资金面的支持,短端就会呈现向下修正的趋势,"上海一银行交易员称,"低评级的城投债还是表现不错,成交比较活跃."
他认为,在流动性宽松的背景下,过低的资金价格,不仅拉低短期现券的收益率,同时也让低评级的信用债投资价值更加明显,预计短期内收益率曲线还将延续陡峭化的倾向,而一些低评级的信用债收益率也将继续震荡回落.
中国央行周一发布新闻稿称,2012年将综合运用多种政策工具,适时适度进行预调微调;央行行长周小川随后称,"调整存准仍有很大空间".[ID:nSB1425954][ID:nSB1426440]
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 2.3252 3.0015
上日 2.3125 2.8037
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4605/3.4039
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.9100/2.8607
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.6310/3.5775 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
中国债市相关新闻[CN-DBT-CMN] 中国货币市场相关新闻[CN-MMT-CMN]
中国债市市场报导[CN/CN] 中国公开市场报导[CN/MMTCN]
中国债市利率产品相关新闻[CNY/CN-DBT] 中国债市信用产品相关新闻[COR/CN]
中国票据市场报导[CN/CPCN] 中国经济相关新闻[CN-MCE-CMN]
中国利率相关新闻[CN-INT-CMN] 中国已公布经济指标/主要金融数据[ECI/CN]
索引页面 CNFIXINDEXC 报价商信息 CNFIXINDEXC02
央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>