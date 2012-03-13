〔中国债市〕人民币利率互换小涨,基准回购利率走升后有获利抛盘浮现

路透北京3月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周二小涨.今日央行公开市场正回购操作继续放量,致本周提前实现净回笼,基准七天质押式回购利率应声大涨,利率互换市场有获利抛盘浮现,进而略推高利率水平.
"IRS早上平稳,下午有一点点反弹,1年和5年期(利率)都上了2、3个点."上海一大型银行交易员称,"正回购还是比较多,这周(公开市场)是净回笼,说明央行不会让市场特别松,短券有抛盘的."
上海一外资行交易员亦预计,短期内IRS会盘整,因为目前尚看不到能决定走势变化的因素出现.
中国央行公开市场周二进行的28天期正回购操作继续放量至660亿元,本周公开市场提前实现净回笼.[CN/MMTCN]七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS较昨日大涨近20个基点(bp).
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.1320/3.2600 3.0725/3.1608 3.1200/3.2067 3.2833/3.3750 3.2925/3.5525
周一 3.1225/3.2225 3.0700/3.1580 3.1040/3.1960 3.2740/3.3680 3.2650/3.5200
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差值 +0.0095/+0.0375 +0.0025/+0.0028 +0.0160/+0.0107 +0.0093/+0.0070 +0.0275/+0.0325
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
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