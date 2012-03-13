《特别报导》德拉吉的静悄悄革命

撰稿 Paul Carrel 编译 张涛/梁睿雪/杜明霞/张若琪/王丽鑫/洪曦

路透法兰克福3月12日电---去年的12月8日,德拉吉主持其作为欧洲央行(ECB)总裁的第二次政策会议.这次他仍然打着朴素的深蓝色领带,与一个月以前的上任后第一次会议一样,在那次会议上,他领导下的欧洲央行意外宣布降息.在第二次会议上,这位欧洲最有权势的银行家想听听同僚的意见,看看这次应该采取什么行动.

据两位与会人士透露,这次在欧洲央行法兰克福总部第36层举行的会议,首先由资深决策者和首席经济学家、德国人史塔克提出建议.秉承德国央行反通胀的传统,史塔克认为央行再次行动前应该先观察一下物价压力情况.当时通胀率为3%,远高于欧洲央行略低于2%的目标.此时绝对不能降息.

但是,欧洲央行管理委员会23名成员不都赞成他的观点.有些人主张立即降息.金融市场和一些政治人物也向欧洲央行施压,要求其通过购买意大利公债来解决欧洲的诸多问题,而史塔克和其他强硬派反对这么做,因为其等同于向各国政府提供融资.

最初德拉吉没有表态,静观各方争论不休.但当会议室中的气氛开始向支持降息的方向倾斜时,他果断地结束了争论,得出结论,欧洲央行应该降息.欧洲央行的内部人士表示,这是史塔克的利率决策建议首次被否决.当时史塔克正准备在任职五年半后离开欧洲央行管委会.

64岁的德拉吉临危受命,执掌欧元区最重要的机构,当时欧洲处于二战以来最深重的金融危机之中.他面对的几乎是不可能完成的任务:一方面满足德国对该央行专注于维护物价稳定这项主要职责的要求,同时他还要应对来自市场及其它国家的政治压力,带领欧洲走出债务危机.这场危机吞噬了希腊、葡萄牙、爱尔兰和西班牙,甚至德拉吉的祖国意大利.

连续两次降息,让欧元区利率来到了纪录低点1.0%.此举也发出了明确的信息,即德拉吉治下的欧洲央行将是果断、务实的,而且不惜违背影响较大的德国委员的意愿.

"德拉吉非常低调,"曾与其密切共事的一名非欧洲央行总裁表示,"他在决策前从容淡定,认真倾听.但当他做出了决断,就会全力以赴."

**全力以赴**

要看清德拉吉的静悄悄革命会走多远,需要看看他在12月会议上还做了些什么.除了降息,德拉吉还同时宣布采取长期融资操作,这就是后来我们看到的欧洲央行向银行业挹注超过1万亿(兆)欧元,并放宽银行业者获得央行融资的条件.

金融市场原本没料到央行会采取融资操作,一直以为央行会扩大购债规模.直到12月下旬,欧洲央行通过长期再融资操作向银行业者提供近5,000亿欧元三年期低息贷款后,市场才完全领会央行所作所为的用意.银行获得如此多的廉价资金,于是可以购买主权债,而政府对此也持鼓励态度,德拉吉领导的欧洲央行一举减轻了德国央行对政府融资的忧虑.

此举又叫"量化宽松"措施,就像美联储和英国央行采取的措施一样,向市场释出大量资金.所幸欧洲央行手法老道,措施没有遭到德国反对.

流动性措施也令银行业避免了崩塌的命运.欧洲银行类股指数今年已上涨约15%,交易员称银行间拆借活动正开始缓慢回暖.

虽然欧洲央行早在前任总裁特里谢在位时就已开始初步着手准备流动性计划,但是确定银行业需要长期贷款,并发起再融资操作的人是德拉吉,这为政府应对更严重的债务问题赢得了时间.

总而言之,降息加流动性操作这样的连环政策组合是特里谢,或欧洲央行第一任总裁杜森贝赫,都从未尝试过的做法.

包括美国财政部长盖特纳和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在内的决策者都对这项融资措施表示了赞赏.

"我认为此举拯救了欧元,"意大利经济学教授Francesco Giavazzi表示.他是德拉吉1970年代在麻省理工学院读书时的同窗.他表示,如果德拉吉推出的是同样规模的购债计划,"德国央行和民众不会放过他.相反,我认为他实际上达到同样的目标,同时又避免了政治抨击."

**意大利和美国背景**

德拉吉的父亲是银行高管,母亲则是生化学家;他在罗马舒适环境下成长,但父母在他十多岁时过世,留下他和弟弟妹妹,由姑姨母抚养.稍后,德拉吉接受知名意大利经济学家及大学教授Federico Caffe的照顾.

德拉吉在美国麻省理工学院(MIT)拿到经济学博士学位,之后曾在华府世界银行供职六年.他于1991年回到意大利,担任财政部国库署长,之后加入美国投资银行高盛.他曾任教哈佛,及担任全球银行监管者金融稳定委员会(FSB)主席.

德拉吉的经历遍及学术、政府、民间部门及监管机构,如此广泛的背景在各央行总裁间少有人能望其项背.一些认识他的人认为,他在美国的资历显现尤深.例如在12月权衡是否降息时,他必须考虑两个因素:即通胀远高于欧洲央行的目标水准,但经济指标显示物价压力2012年会明显放缓.他提早行动的决定偏离惯用的德国路线.

"他采取较美国式的态度,和欧洲央行过去相比,更倾向防患未然,"前国际货币基金组织(IMF)和世界银行执行委员会成员Domenico Lombardi称.他曾与德拉吉共事过,且仍与他有连络.

德拉吉还试图建立一个较学院式的管理委员会.一名政策制定成员说,他彻底改变了会议的基调和本质.其他欧洲央行决策者会直呼其名"马里奥",但始终以姓来称呼前任总裁"特里谢".

"特里谢在任内晚期极苛刻."该名不愿具名的决策者告诉路透."委员会会议有时变成大声嚷嚷的争吵.若有人说了什么和特里谢意见不一的事,他会中途打断,或是毫不顾忌地说出什么刺耳的话反对其构想,以阻止其他任何还想进一步跟进的人."

欧洲央行去年8月对于重启具争议性债券购买计画的决定,就是在这样的会议气氛下进行.另一名欧洲央行决策者明显对于回想起这件事感到不舒服,表示特里谢坚持央行应插手债券市场,以减轻意大利和西班牙的压力,并驳斥了史塔克想观望事态发展的要求.

"但德拉吉有很大的不同."前一位央行官员说."他鼓励大家讨论,希望能促进有创意的想法.态度开放得多."

特里谢拒绝置评.

**我为什么要去?**

德拉吉演讲的次数少于他的前任特里谢,后者将自己作为欧洲活动家.工作人员了解到德拉吉愿意简单行事.1月份,当工作人员递给他一份达沃斯世界经济论坛长长的会议和简布会日程表时,德拉吉推了回去,问道:"我为什么要去达沃斯?"最后他出席了达沃斯一天会议,以往特里谢通常会停留两天或以上.

与特里谢总是随时待命和希望参与每项决策不同,德拉吉明确对欧洲央行的工作人员说,他下班后就不会再工作了."他自己处理大多数战略和相关问题,但其余工作都交给他的团队去做,"他的前同事Lombardi表示.他肯定会去锻炼身体--尽管未在法兰克福加入俱乐部,但他很喜欢高尔夫,而且他会腾出时间与妻子相处,虽然他们极少出现在公众视线.

德拉吉有限的联络方式和他小心翼翼保护私人时间的方法,让他的朋友想知道父母早逝对他产生了多大影响.

德拉吉在MIT时的同学Giavazzi对他保持专注的能力表示赞叹."从那时起他就有保持着一项特质,即无论何时都能找到重点并只专注于重点."Giavazzi说.