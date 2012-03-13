〔中国汇市〕人民币兑美元小幅收跌,后市关注国际美元走向(更新版)

(新增收盘报价)
* 人民币兑美元小幅收跌
* 中间价经过昨日的迅猛调整后趋于平静
* 市场难有趋势性变动,关注美联储利率决议
路透上海3月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅收跌,中间价经过昨日的迅猛调整后趋于平静.分析人士表示,目前市场难有趋势性变动,后市仍需关注国际美元走向.
上海一银行交易员指出,美元指数.DXY从高位回落,激励中间价小幅反弹,投资者关注今日稍晚美联储(FED)的利率决议.此外,官方多次强调人民币汇率正接近均衡,市场亦仅在合理区间内双向波动.
"美元指数跌幅不大,所以(中间价)也就只是微幅调整.现在中间价和国际市场走势相关性大,"他认为.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3270 6.3221 6.3285 6.3259 6.3282 6.3265
对于人民币汇率扩大波动区间,上述交易员认为,当前日间波动基本不会触及千分之五的边界,即使区间扩大,对市场也不会产生明显冲击.
中国2月突现逾300亿美元的贸易逆差,令人民币升值预期迅速降温,人民币兑美元中间价昨日亦顺势创出历史第二大单日跌幅,进一步昭显扩大人民币汇率波幅的步伐渐行渐近.[ID:nSB1426380]
美元指数周二东京汇市时段盘旋在七周高位略下方,市场预期一系列正面经济数据应促使美联储放弃推出新刺激举措,至少目前如此,这种预期支撑美元.[FRX/CN]
美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于今日稍晚公布利率决议.路透访查的多数初级交易商仍认为,美联储将推出新一轮刺激计划,但规模比一个月前预期的要小.[ID:nSB1425408]
以下为北京时间16:36,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3250/00 6.3140
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3213/77 6.3165
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水15点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3285元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 张喜良
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