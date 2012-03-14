苏丹称南北苏丹石油争端难迅速解决

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀土穆3月12日电---苏丹一名高级官员称，南北苏丹石油过境费争端无望迅速解决，并谴责南苏丹阻碍达成或为两国经济解困的协议。

苏丹国家石油部长Ishaq Adam Gamaa坚称，苏丹没有急于达成任何协议的压力，因为该国经济体不需石油也能存活。这是对南苏丹含蓄的警告，因为南苏丹98%的收入来自石油。

联合国安理会和欧盟上周敦促南北苏丹结束石油争端。一些西方外交人士担忧，鉴于石油是南北苏丹的生命线，这一争端或引发战争。

根据2005年达成的结束内战和平协议，南苏丹于去年7月独立。但南北苏丹仍争论不休的是，南苏丹通过苏丹管道出口石油，应支付苏丹多少过境费。

自苏丹扣留南苏丹部分石油，补偿其所谓的南苏丹欠付过境费后，南苏丹于今年1月全面停产石油，之前该国石油日产量约为35万桶。

非洲联盟正在亚的斯亚贝巴展开新一轮谈判，力争达成一项协议，但Gamaa指责南苏丹不愿妥协。

他周日在石油部接受路透采访时表示：“他们坚持连非盟的提议都不愿意讨论。”他还称，是否能达成协议取决于南苏丹，“决定权在他们手中。”

Gamaa表示，停产石油对苏丹影响较小，因为其经济规模更大，拥有多种收入来源，例如黄金和畜类出口。(完)