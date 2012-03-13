〔欧元债市〕德债期货收低,因乐观德国与美国数据引发获利了结

路透伦敦3月13日电---德国公债期货周二收跌,因德国和美国的乐观数据给予投资者利用德债获利的机会.

10年期德债收益率(殖利率)收涨,并料将进一步上涨,因德国乐观数据帮助增强市场信心,认为这个欧元区最大经济体已经从低迷中复苏.

美国方面,美国2月零售销售录得五个原来最大涨幅,这提供了最新信号,表明美国经济也在恢复当中.

6月德债期货FGBLM2价格收盘跌64个跳动点至138.23,脱离上日触及的该合约高点139.06.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB升5.7个基点至1.82%.

周二公布的一项调查显示,德国3月ZEW经济景气判断指数从2月的5.4跳升至22.3,远超路透调查得到的分析师预估,分析师原预计为10.0.[ID:nSB1429320]

西班牙公债回吐今年录得的部分涨幅,最近表现逊于意大利公债,因市场担忧该国可能难以达到赤字目标.目前西班牙正面临衰退.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB几无变动,报4.91%.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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