〔欧洲汇市〕英镑兑欧元和美元上涨,市场关注美联储会议

* 英镑兑欧元触及一周高位,兑美元上涨
* 英镑受英国贸易数据扶助,但涨势似乎有限
* 交易商称,投资者在英镑近期下跌后买入英镑
* 如果美联储政策声明不太温和,可能将使英镑兑美元跌破1.56美元
路透伦敦3月13日电---英镑兑欧元周二触及一周高点,兑美元上涨,因英国贸易逆差较预期缩窄,另外交易商指称长线投资者有英镑需求.
周一英镑兑美元跌至七周低位,兑欧元周二稍早触及两周低点,因此投资者买入英镑,但分析师预计英镑不会进一步大幅上涨,因担心英国经济依旧脆弱.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌约1%,报0.8226英镑,脱离今日稍早触及的高位0.8424英镑,尾盘报0.8334英镑.
但据称0.8320-30英镑左右的买盘和技术图形上1月低点形成的趋势线上0.8313英镑左右的支撑位,可能将抑制英镑跌势,或将阻止其跌破3月初低点0.8313英镑.
"在0.8330英镑附近有需求,在0.8420左右有卖盘,英镑处于盘整走势,等待推动它的因素,"Lloyds汇市策略师Adrian Schmidt称.
"英国经济数据令人鼓舞,人气明显改善,"但他说,英国经济可能将在第二季处于挣扎态势,不会因一个额外公众假期而受益.
如果美国经济复苏使美联储在周二稍后的政策声明中不再暗示新的刺激政策,英镑兑美元升势可能受到抑制.
英镑/美元GBP=D4涨0.6%,报1.5727美元,尽管据称在1.5700上方有卖盘,但仍突破上行.
英国国家统计局周二公布,英国1月全球商品贸易逆差为75.32亿英镑,预估为逆差78.8亿英镑.[ID:nSB1429326]
市场人士称,欧元区忧虑可能将使欧元继续走势挣扎.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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