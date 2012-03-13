〔欧洲股市〕欧洲股市触及33周高位,受助于成长前景

欧洲股市：连续第二周上涨，联合利华受并购消息提振飙升
路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
* FTSEurofirst 300指数收升1.7%
* 技术图表显示近期将进一步走高
* 银行,矿业和零售股涨幅居前
路透伦敦3月13日电---欧洲股市周二升至33周高位,因鼓舞人心的德国和美国数据暗示全球经济正在复苏,提振对诸如股市等风险较高资产的胃纳.股市本月有进一步攀升的可能性.
银行股涨幅居前,STOXX欧洲600银行指数.SX7P跳升3.3%,年内迄今累计上涨17.7%,因投资者的投资决定更多地取决于对经济表现的判断.
诸如基本材料,旅行和休闲等其他周期性板块也受到追捧.
"市场重新关注基本面,且投资者的风险胃纳正大幅增强.看看美国的消费者,趋势正不断改善,这对经济成长具有很强的支撑作用,"Barclays Wealth的股市策略师Henk Potts表示.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.7%,报1,095.34点,为7月底以来最高收位.该指数年内迄今累计上扬9.4%.矿业股.SXPP攀升2.6%.旅游和休闲股.SXTP收高2.3%.
英国富时100指数.FTSE收升1.07%,报5,955.91点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.37%,报6,995.91点;法国CAC-40指数.FCHI收涨1.72%,报3,550.16点.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透伦敦2月17日 - 欧洲股市周五基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。
路透伦敦2月16日 - 欧洲股市周四下滑，此前连升七个交易日，因金属价格走软打压矿业股，且工程集团Cobham业绩疲弱拖累股价暴跌。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。