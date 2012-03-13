〔欧洲股市〕欧洲股市触及33周高位,受助于成长前景

* FTSEurofirst 300指数收升1.7%

* 技术图表显示近期将进一步走高

* 银行,矿业和零售股涨幅居前

路透伦敦3月13日电---欧洲股市周二升至33周高位,因鼓舞人心的德国和美国数据暗示全球经济正在复苏,提振对诸如股市等风险较高资产的胃纳.股市本月有进一步攀升的可能性.

银行股涨幅居前,STOXX欧洲600银行指数.SX7P跳升3.3%,年内迄今累计上涨17.7%,因投资者的投资决定更多地取决于对经济表现的判断.

诸如基本材料,旅行和休闲等其他周期性板块也受到追捧.

"市场重新关注基本面,且投资者的风险胃纳正大幅增强.看看美国的消费者,趋势正不断改善,这对经济成长具有很强的支撑作用,"Barclays Wealth的股市策略师Henk Potts表示.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.7%,报1,095.34点,为7月底以来最高收位.该指数年内迄今累计上扬9.4%.矿业股.SXPP攀升2.6%.旅游和休闲股.SXTP收高2.3%.

英国富时100指数.FTSE收升1.07%,报5,955.91点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.37%,报6,995.91点;法国CAC-40指数.FCHI收涨1.72%,报3,550.16点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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