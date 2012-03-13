〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因大豆库存减少

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透3月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,因大豆库存减少,预计南美大豆产量下降,以及大豆/玉米出现价差,因大豆市场人士试图在2012年美国播种季让农户将更多土地种植大豆,而不是玉米.
技术性买盘,原油价格上涨及股市上扬均提振了大豆期货.豆粕和豆油期货亦收高.
交易消息人士称,作物巡查员Michael Cordonnier将巴西大豆产量预估从此前的6,800万吨下调至6,700万吨.美国农业部在其3月作物报告中预计,巴西大豆产量将为6,850万吨.
分析师周二预计,将于周三公布的美国全国油籽加工商协会(NOPA)大豆压榨数据应显示,美国2月大豆压榨数量为1.345亿蒲式耳.
至少未来两周美国中西部和大平原的天气将反常地温暖,这将使冬小麦快速生长,促进早春田间作业,并使2012年玉米提前耕种.
5月大豆期货处于所有移动均线上方,首个重要支撑位在200日移动均线切入位12.88美元,9日相对强弱指标(RSI)在78.
CBOT-5月大豆期货SK2涨14-1/4美分,报每蒲式耳13.48-3/4美元.5月豆粕合约SMK2上扬4美元,报每短吨366.1美元.
5月豆油合约BOK2升0.91美分,收报每磅54.87美分.
今日CBOT预估大豆成交量为196,339口,豆油成交量为88,740口,豆粕成交量为71,687口.
以下为CBOT农产品期货在1903 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 662.00 2.50 0.4% 2.4%
CBOT大豆Sc1 1348.75 14.25 1.1% 12.5%
CBOT豆粕SMc1 366.10 4.00 1.1% 18.3%
CBOT豆油BOc1 54.87 0.91 1.7% 5.3%
CBOT小麦Wc1 649.00 -2.25 -0.4% -0.6%
CBOT稻米RRc1 1433.50 -1.00 -0.1% -1.8%
EU小麦BL2H0 211.75 0.25 0.1% 4.6%
NYMEX原油期货CLc1 106.76 0.42 0.4% 8.0%
道琼工业指数.DJI 13,076 117 0.9% 7.0%
现货金XAU= 1684.65 -14.40 -0.8% 7.7%
欧元/美元EUR= 1.3074 -0.0074 -0.6% 1.0%
美元指数.DXY 80.2050 0.3150 0.4% 0.0%
波罗的海
干散货指数.BADI 844 7 0.8% -51.4%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。