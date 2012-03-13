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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 05:37 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因大豆库存减少

路透3月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,因大豆库存减少,预计南美大豆产量下降,以及大豆/玉米出现价差,因大豆市场人士试图在2012年美国播种季让农户将更多土地种植大豆,而不是玉米.

技术性买盘,原油价格上涨及股市上扬均提振了大豆期货.豆粕和豆油期货亦收高.

交易消息人士称,作物巡查员Michael Cordonnier将巴西大豆产量预估从此前的6,800万吨下调至6,700万吨.美国农业部在其3月作物报告中预计,巴西大豆产量将为6,850万吨.

分析师周二预计,将于周三公布的美国全国油籽加工商协会(NOPA)大豆压榨数据应显示,美国2月大豆压榨数量为1.345亿蒲式耳.

至少未来两周美国中西部和大平原的天气将反常地温暖,这将使冬小麦快速生长,促进早春田间作业,并使2012年玉米提前耕种.

5月大豆期货处于所有移动均线上方,首个重要支撑位在200日移动均线切入位12.88美元,9日相对强弱指标(RSI)在78.

CBOT-5月大豆期货SK2涨14-1/4美分,报每蒲式耳13.48-3/4美元.5月豆粕合约SMK2上扬4美元,报每短吨366.1美元.

5月豆油合约BOK2升0.91美分,收报每磅54.87美分.

今日CBOT预估大豆成交量为196,339口,豆油成交量为88,740口,豆粕成交量为71,687口.

以下为CBOT农产品期货在1903 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 662.00 2.50 0.4% 2.4%

CBOT大豆Sc1 1348.75 14.25 1.1% 12.5%

CBOT豆粕SMc1 366.10 4.00 1.1% 18.3%

CBOT豆油BOc1 54.87 0.91 1.7% 5.3%

CBOT小麦Wc1 649.00 -2.25 -0.4% -0.6%

CBOT稻米RRc1 1433.50 -1.00 -0.1% -1.8%

EU小麦BL2H0 211.75 0.25 0.1% 4.6%

NYMEX原油期货CLc1 106.76 0.42 0.4% 8.0%

道琼工业指数.DJI 13,076 117 0.9% 7.0%

现货金XAU= 1684.65 -14.40 -0.8% 7.7%

欧元/美元EUR= 1.3074 -0.0074 -0.6% 1.0%

美元指数.DXY 80.2050 0.3150 0.4% 0.0%

波罗的海

干散货指数.BADI 844 7 0.8% -51.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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