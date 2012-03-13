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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 05:32 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因库存吃紧和出口消息利好

路透3月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,因库存吃紧,且出口方面的消息提供支撑.

美国农业部周二称,民间出口商报告,本作物销售年度出口销售玉米240,000吨,目的地不详.

交易商称,旧作合约相对12月合约走高,因玉米库存吃紧,且市场传言中国可能寻求或已经购买美国玉米.

新作12月合约表现疲软,因美国玉米产量可能创纪录,且春播可能提前开始.

7月/12月合约价差为90美分,7月合约溢价以及12月玉米/11月大豆价格比为2.3.

美国中西部和大平原至少未来两周将出现反季节的温暖天气,这将令冬麦生长加速,且加快春季田间作业,且令2012年玉米春播有所提前.

5月CBOT玉米合约CK2上升2-1/2美分,报每蒲式耳6.62美元.

5月合约的关键阻力位在200日移动均线切入位6.68-1/2美元,关键支撑位在其50日移动均线切入位6.43-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为61.

今日玉米成交量预估为300,219口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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