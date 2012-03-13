〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,因库存吃紧和出口消息利好

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透3月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收涨,因库存吃紧,且出口方面的消息提供支撑.
美国农业部周二称,民间出口商报告,本作物销售年度出口销售玉米240,000吨,目的地不详.
交易商称,旧作合约相对12月合约走高,因玉米库存吃紧,且市场传言中国可能寻求或已经购买美国玉米.
新作12月合约表现疲软,因美国玉米产量可能创纪录,且春播可能提前开始.
7月/12月合约价差为90美分,7月合约溢价以及12月玉米/11月大豆价格比为2.3.
美国中西部和大平原至少未来两周将出现反季节的温暖天气,这将令冬麦生长加速,且加快春季田间作业,且令2012年玉米春播有所提前.
5月CBOT玉米合约CK2上升2-1/2美分,报每蒲式耳6.62美元.
5月合约的关键阻力位在200日移动均线切入位6.68-1/2美元,关键支撑位在其50日移动均线切入位6.43-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为61.
今日玉米成交量预估为300,219口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。