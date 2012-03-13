〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货温和收高,可可期货削减跌幅

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透纽约/伦敦3月13日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二温和反弹,上日触及17个月低点,可可期货削减跌幅,糖期货小幅收涨.
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货合约KCc2收涨1.3美分,或0.7%,结算价报每磅1.8615美元.市场在淡静的交投中进行盘整,前两个月累计下跌约24%.
"上涨是因为之前跌幅巨大,今天市场出现一些逢低承接买盘,"麦格理分析师Kona Haque在谈及阿拉比卡咖啡价格上涨时表示.
交易员称,阿拉比卡咖啡期货上涨反映了对空头部位的获利了结,其相对强弱指标(RSI)显示,市场在长时间下跌后目前技术上仍处于超卖状态.
伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2跌14美元,或0.7%,收盘报每吨1,972美元.
可可价格疲弱,但仍远高于盘中低点,因原产地卖家入场.
"很难看多可可,因科特迪瓦(象牙海岸)的天气看上去很好,"一名纽约资深可可交易员表示.
ICE-5月可可期货CCK2收跌11美元,收盘报每吨2,372美元,在上周上涨后市场进行进一步盘整.伦敦5月可可期货LCCc2挫11英镑,结算价报每吨1,537英镑.
ICE-5月原糖期货SBc1涨0.36美分,或1.5%,报每磅24.13美分.伦敦5月白糖期货LSUK2收涨9.6美元,或1.5%,结算价报每吨641.30美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。