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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 03:52 BJT

〔纽约期市〕ICE阿拉比卡咖啡期货温和收高,可可期货削减跌幅

路透纽约/伦敦3月13日电---洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二温和反弹,上日触及17个月低点,可可期货削减跌幅,糖期货小幅收涨.

ICE-5月阿拉比卡咖啡期货合约KCc2收涨1.3美分,或0.7%,结算价报每磅1.8615美元.市场在淡静的交投中进行盘整,前两个月累计下跌约24%.

"上涨是因为之前跌幅巨大,今天市场出现一些逢低承接买盘,"麦格理分析师Kona Haque在谈及阿拉比卡咖啡价格上涨时表示.

交易员称,阿拉比卡咖啡期货上涨反映了对空头部位的获利了结,其相对强弱指标(RSI)显示,市场在长时间下跌后目前技术上仍处于超卖状态.

伦敦5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2跌14美元,或0.7%,收盘报每吨1,972美元.

可可价格疲弱,但仍远高于盘中低点,因原产地卖家入场.

"很难看多可可,因科特迪瓦(象牙海岸)的天气看上去很好,"一名纽约资深可可交易员表示.

ICE-5月可可期货CCK2收跌11美元,收盘报每吨2,372美元,在上周上涨后市场进行进一步盘整.伦敦5月可可期货LCCc2挫11英镑,结算价报每吨1,537英镑.

ICE-5月原糖期货SBc1涨0.36美分,或1.5%,报每磅24.13美分.伦敦5月白糖期货LSUK2收涨9.6美元,或1.5%,结算价报每吨641.30美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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