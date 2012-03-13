〔金属期市〕期铜守住涨幅,之前美联储看到经济强势迹象

* 美联储称美国经济"温和扩张"

* LME铜库存降至两年半新低

* 德国Aurubis料铜需求状况改善

* 周三将公布欧元区1月工业产出数据

路透纽约/伦敦3月13日电---期铜周二尾盘守住涨幅,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)承认近期的经济强势,但未提供进一步放宽货币政策可能性的线索.

美联储称经济"温和扩张",保持1月声明中的措辞不变,且表示成长仍面临重大的下档风险.

决策者指出,就业市场改善,但失业率仍然高企,重申将在至少2014年底前保持近零利率的预期.[ID:nSB8522926]

"如果美联储不进一步放宽政策,这暗示经济至少正在改善,"新泽西LOGIC Advisors的合伙人Bill O'Neill称,"这就是说,他们将在2014年底之前保持相当水平的政策宽松度."

伦敦金属交易所(LME)指标期铜合约CMCU3触及日高8,608.75美元,为3月5日以来最高,收盘上扬115美元,报每吨8,560美元.盘后价格回落,1848GMT时报8,557美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-5月合约HGK2上扬6.50美分,或1.7%,收报每磅3.9025美元,接近3.8415-3.9165美元区间的上部.盘后跌至3.90美元之下,但仍较周一收盘价高逾1.5%.

德国分析师和投资者信心3月跳升至2010年6月以来最高,而希腊表示,将获得总计1,727亿欧元的援助贷款,满足至2015年的资金需求.

美国方面,2月零售销售增幅为五个月来最大,尽管汽油价格攀升.

但成交仍然清淡,因投资者继续权衡中国需求增长正在转弱的前景.根据汤森路透初步数据,纽约尾盘,期铜成交量为约54,000口,较30日均值低约25%.

上海期交所仓库的铜库存自年初以来持续攀升,这引发部分对中国需求疲弱的担忧.

最新数据显示,LME铜库存一天减少925吨,至273,000吨的两年半新低.

LME取消仓单也扶助支撑铜价,分析师称.

瑞士信贷在一份报告中指出,"鉴于伦敦金属交易所取消仓单数量处于较高水平,我们认为潜在需求状况强于多数市场人士的预期."

欧洲最大的铜生产商,德国的Aurubis (NAFG.DE)也表达了对欧洲铜需求状况的部分乐观情绪.

其他金属方面,期铝CMAL3收涨1.30%,报每吨2,258美元.

期锡CMSN3收高3.30%,报每吨24,250美元.

以下为1906GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 390.05 6.30 +1.64 343.60 13.52

LME期铝 2258.00 29.00 +1.30 2020.00 11.78

LME期铜 8558.00 113.00 +1.34 7600.00 12.61

LME期铅 2153.00 15.00 +0.70 2035.00 5.80

LME期镍 19450.00 190.00 +0.99 18710.00 3.96

LME期锡 24200.00 725.00 +3.09 19200.00 26.04

LME期锌 2109.00 18.00 +0.86 1845.00 14.31

上海期铝 16200.00 25.00 +0.15 15845.00 2.24

上海期铜 60830.00 410.00 +0.68 55360.00 9.88

上海期锌 15925.00 125.00 +0.79 14795.00 7.64

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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