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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 05:15 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元收涨,受美国经济前景看好支撑

路透多伦多3月13日电---加元兑美元周二在窄幅震荡交投中收涨,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)确认近期美国经济出现走强迹象.

美联储在政策声明中几乎未给出进一步实施量化宽松的线索,仅略微上调了对经济前景的预期,并重申了对高失业水平的担忧.

市场对美联储政策声明的反应摇摆不定,最初市场认为没有进一步经济刺激政策的信号对美元利好,而对加元不利,打击加元短暂触及盘中低点.

"我认为市场反应受到美联储声明本身性质的制约,该声明没有太多变化,"RBC Capital Markets高级外汇策略师Stewart Hall表示.

"由于会后没有记者会,我认为市场对本次会议的预期已经很低,并且预计美联储会在4月对其看法进行更加完整的说明."

"加元的优异表现主要受美国经济前景改善的支撑,"Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton在给客户的研究报告中表示.

加元兑美元CAD=收盘报0.9892加元,或1.0109美元,周一收盘报0.9927加元或1.0074美元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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