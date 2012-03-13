〔加拿大汇市〕加元兑美元收涨,受美国经济前景看好支撑

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透多伦多3月13日电---加元兑美元周二在窄幅震荡交投中收涨,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)确认近期美国经济出现走强迹象.
美联储在政策声明中几乎未给出进一步实施量化宽松的线索,仅略微上调了对经济前景的预期,并重申了对高失业水平的担忧.
市场对美联储政策声明的反应摇摆不定,最初市场认为没有进一步经济刺激政策的信号对美元利好,而对加元不利,打击加元短暂触及盘中低点.
"我认为市场反应受到美联储声明本身性质的制约,该声明没有太多变化,"RBC Capital Markets高级外汇策略师Stewart Hall表示.
"由于会后没有记者会,我认为市场对本次会议的预期已经很低,并且预计美联储会在4月对其看法进行更加完整的说明."
"加元的优异表现主要受美国经济前景改善的支撑,"Scotia Capital首席外汇策略师Camilla Sutton在给客户的研究报告中表示.
加元兑美元CAD=收盘报0.9892加元,或1.0109美元,周一收盘报0.9927加元或1.0074美元.(完)
--编译 李春喜;审校 母红
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东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。