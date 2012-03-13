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市场报道 | 2012年 3月 14日 星期三 05:27 BJT

〔美国股市〕创下今年内表现最佳一天,银行股领涨大盘

* Nasdaq指数收于2000年11月以来最高,道琼工业指数收于2007年12月以来最高

* 美国2月零售销售创下五个月来最大升幅

* 银行类股涨幅最大,摩根大通将提高股息

* 道指涨1.7%,标普500指数升1.8%,Nasdaq指数劲扬1.9%

路透纽约3月13日电---美国股市周二大涨,创下今年内表现最佳一天,摩根大通宣布将上调股息,尾市时进一步推涨大盘.

股市全天上涨,因美国零售销售数据优于预期,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策声明措辞较为温和,指称近期金融市场紧张状况正在缓解.

标准普尔500指数收于2008年6月以来首见的高位,暗示市场预计未来几个月美国经济将进一步走强.该指数今年迄今已累计涨11%,已连升五个交易日,料将继续上扬.

银行类股领涨大盘,摩根大通(JPM.N)劲升7%,报43.39美元,是道琼工业指数涨幅最大个股,此前该银行表示,将提高股息并推出150亿美元股票回购计划.美国银行(BAC.N)大涨6.3%,报8.49美元,标准普尔金融股指数.GSPF攀升3.9%.

"金融类股推动大盘快速上涨,"波士顿Cabrera Capital Markets Inc资深股票交易商Larry Peruzzi称,"而过去几年该类股一直是大盘的拖累."

Nasdaq指数触及3,039.89点的当日高位,这是2000年11月以来最高点.

Nasdaq指数和道琼工业指数周二首次分别收于3,000点和13,000点以上.

标准普尔500指数升至1,390点上方,其将突破1,400点,可能将带来更多买家.标准普尔500指数触及1,396.13点,为2008年6月以来最高盘中水准.

"我们看到的走势可能将继续,"波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称.

他补充称,尽管股市上扬,但他认为股市没有被高估.这位首席市场策略师帮助管理5,710亿美元资产.

"人们目前需要加码股票,"他称,"由于没有坏消息,我认为大盘不会出现重大回调."

CBOE波动率指数.VIX徘徊于2007年中期以来首见水准附近,凸显了市场的乐观情绪.其14日移动均线处于去年6月以来最低水准.

道琼工业指数.DJI收升217.97点,或1.68%,至13,177.68点;标准普尔500指数.SPX大涨24.86点,或1.81%,至1,395.95点.Nasdaq指数.IXIC劲扬56.22点,或1.88%,至3,039.88点.

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