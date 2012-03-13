〔美国股市〕创下今年内表现最佳一天,银行股领涨大盘

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* Nasdaq指数收于2000年11月以来最高,道琼工业指数收于2007年12月以来最高
* 美国2月零售销售创下五个月来最大升幅
* 银行类股涨幅最大,摩根大通将提高股息
* 道指涨1.7%,标普500指数升1.8%,Nasdaq指数劲扬1.9%
路透纽约3月13日电---美国股市周二大涨,创下今年内表现最佳一天,摩根大通宣布将上调股息,尾市时进一步推涨大盘.
股市全天上涨,因美国零售销售数据优于预期,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策声明措辞较为温和,指称近期金融市场紧张状况正在缓解.
标准普尔500指数收于2008年6月以来首见的高位,暗示市场预计未来几个月美国经济将进一步走强.该指数今年迄今已累计涨11%,已连升五个交易日,料将继续上扬.
银行类股领涨大盘,摩根大通(JPM.N)劲升7%,报43.39美元,是道琼工业指数涨幅最大个股,此前该银行表示,将提高股息并推出150亿美元股票回购计划.美国银行(BAC.N)大涨6.3%,报8.49美元,标准普尔金融股指数.GSPF攀升3.9%.
"金融类股推动大盘快速上涨,"波士顿Cabrera Capital Markets Inc资深股票交易商Larry Peruzzi称,"而过去几年该类股一直是大盘的拖累."
Nasdaq指数触及3,039.89点的当日高位,这是2000年11月以来最高点.
Nasdaq指数和道琼工业指数周二首次分别收于3,000点和13,000点以上.
标准普尔500指数升至1,390点上方,其将突破1,400点,可能将带来更多买家.标准普尔500指数触及1,396.13点,为2008年6月以来最高盘中水准.
"我们看到的走势可能将继续,"波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy称.
他补充称,尽管股市上扬,但他认为股市没有被高估.这位首席市场策略师帮助管理5,710亿美元资产.
"人们目前需要加码股票,"他称,"由于没有坏消息,我认为大盘不会出现重大回调."
CBOE波动率指数.VIX徘徊于2007年中期以来首见水准附近,凸显了市场的乐观情绪.其14日移动均线处于去年6月以来最低水准.
道琼工业指数.DJI收升217.97点,或1.68%,至13,177.68点;标准普尔500指数.SPX大涨24.86点,或1.81%,至1,395.95点.Nasdaq指数.IXIC劲扬56.22点,或1.88%,至3,039.88点.
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。