版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 06:29 BJT

《综述》美联储称多数大型银行通过了压力测试,花旗等四业者表现差

* 称19家大型银行中有15家资本状况强劲

* 花旗,Ally,SunTrust,美国大都会人寿保险公司表现最差

* 部分银行获准提高股息或回购股票

路透3月13日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周二表示,大多数美国大型银行通过了其年度压力测试,同时允许摩根大通(JPM.N)、富国银行(WFC.N)和US Bancorp(USB.N)等业者提高股息或回购股票.

美联储表示,即使面临导致失业率升至13%和房价下挫21%的金融冲击,19家美国大型银行中有15家的资本缓冲情况令人满意.

美联储表示,在假设受到上述金融冲击的情况下,花旗集团(C.N)、Ally Financial和SunTrust (STI.N)表现最差,其一级普通资本充足率分别为4.9%、4.4%和4.8%.

美国最大的人寿保险公司--美国大都会人寿保险公司(MetLife)(MET.N)未能通过压力测试,因其风险资本比率不合格.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐