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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 06:40 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货收高,受强劲经济数据和美联储声明推动

* 美国2月零售销售大幅增长提振油价

* 德国ZEW经济景气判断指数上升,支撑市场

路透3月13日电---美国原油期货周二收高,得益于美国和德国公布强劲的经济数据,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)对经济前景的看法略微乐观.

美国商务部周二公布,2月零售销售较前月增长1.1%,为五个月来最大增幅.美国人购买更多汽车,尽管他们的汽油及其他物品支出增多.[ID:nSB1429612]

该数据为近期美国经济回暖提供更多佐证,美联储在为期一天的货币政策会议后发表的声明也承认这一点.但美联储并未提供任何有关进一步放松货币政策的线索.

美联储重申,尽管美国经济"温和复苏",将至少在2014年底前维持联邦基金利率在超低水平.并称美国仍面临严重的经济下行风险.[ID:nSB8523036]

德国智库ZEW调查数据显示,3月德国分析师和投资者信心大幅超出预期,升至2010年6月来最高,支撑了德国经济正站稳脚跟的希望.[ID:nSB1429320]

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