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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 06:54 BJT

《综述》美国2月零售销售创五个月来最大增幅,各项支出普遍增长

* 2月零售销售较上月增长1.1%,创9月来最大增幅

* 汽车和汽油助力,但呈现普遍上升态势

* 汽车提振1月企业库存

* 数据表明支出情况比原先估计更坚挺

路透华盛顿3月13日电---美国2月零售销售录得五个月来的最大增幅,美国民众感到有足够的信心来购买更多汽车和其他商品,即便汽油价格上涨.

美国商务部周二公布,2月零售销售较上月增长1.1%,1月修正后为增长0.6%,这是美国经济正在改善的最新迹象.美国经济在2007-09年陷入衰退,随后展开了漫长的复苏进程.

各领域的零售销售广泛增长,且之前数月的数据被上修,表明就业增长帮助消费者缓冲了汽油价格高涨的冲击.

"这暗示不断改善的经济基本面,特别是强劲的就业成长,正在转化成更高的支出活动,"道明证券资深宏观策略师Millan Mulraine称.

"对于经济复苏来说,这种势头尤其令人鼓舞,因其表明就业成长和支出活动之间形成自我强化的良性局面,或会在未来数月激励经济复苏更加强健."

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