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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 06:27 BJT

《综述》美联储略微上调经济展望,未就进一步宽松给出任何暗示

* 美联储略微上调其经济展望

* 预计油价推动的通胀率上升只是暂时的

* 仍认为失业率将会下降

路透华盛顿3月13日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二几乎未对进一步放宽政策给出任何暗示,仅略微调升了经济展望,同时重申对高失业率的担忧.

美联储表示,其预期经济将在未来几季"温和增长",失业率逐步下降;其在1月时称经济会"小幅"增长.

联储还指出,近期能源成本高涨或将推高通胀率,但这只是暂时现象.从长期而言,通胀或将保持在目标水平2%或更低.

"就业市场环境已进一步改善;失业率在最近数月明显下降但依然偏高."该央行在结束一天会议后的声明中表示.

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