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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 06:49 BJT

《日本重要政经日程》--3月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月13日(二)

2350 - 日本1-3月大型制造业景气判断指数(BSI)

3月14日(三)

-- - 日本财务省国际事务次官浅川雅嗣在亚洲开发银行研究所主办的会议上作主旨演讲.

0300 - 一周石油数据

0430 - 日本1月工业生产修正值

0930 - 日本经济产业省小组成员递交能源来源构成意见后,举行首次会议.

企业消息:

0500 - 波音(BA.N)日本子公司总裁Mike Denton召开季度简报会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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