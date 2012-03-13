〔金砖国家〕3月13日股汇市收盘纵览

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透3月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月13日(周二)走势纵览.
MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高1.53%,至1,066.54点.
中国股市:沪综指周二震荡收高,煤炭和化工等板块领涨大盘,但成交金额未见明显放大,显示投资者仍偏谨慎.分析师指出,两会即将结束,股指短线料继续保持震荡并逐步攀升走势.
沪综指.SSEC收报2,455.795点,涨20.936点;今日沪市A股成交金额为1,022.8亿元人民币,上日为1,079.7亿元.[.SSCN]
香港股市:周二连续第四个交易日上扬,澳门赌场运营商表现居前,但在美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布政策决议前,大盘交投清淡.
恒生指数.HSI收高0.97%至21,339.7点.恒生国企指数.HSCE收高1.16%至11,356.28点.[.HKCN]
中国汇市:人民币兑美元即期CNY=CFXS周二小幅收跌,中间价经过昨日的迅猛调整后趋于平静.分析人士表示,目前市场难有趋势性变动,后市仍需关注国际美元走向.上海一银行交易员指出,美元指数.DXY从高位回落,激励中间价小幅反弹,投资者关注今日稍晚美联储(FED)的利率决议.此外,官方多次强调人民币汇率正接近均衡,市场亦仅在合理区间内双向波动.[CNY/CN][ID:nSB1427008]
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印度股市:收于逾两周最高,Infosys涨势引领大盘,此前该公司执行长就订单发表了乐观言论.此外Reliance Industries亦上涨,人们对政府天然气定价的改革寄予厚望.指标BSE指数.BSESN收高1.3%,报17,813.62点,为2月24日以来最高收位.Infosys (INFY.NS)上涨1.5%,Reliance Industries (RELI.NS)涨2.7%.[.BO]
印度汇市:印度卢比触及一周高点,受当地股市上涨和外资流入扶助.卢比兑美元收报49.93/94,此前一度触及49.79,为3月5日以来最高.周一收报49.96/97.[INR/]
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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,729.910点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.13%,报929.47点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.54%,报29.4824;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.85%,报38.5700卢布.
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巴西股市:跳涨至11个月高点,美国经济显露强势带来助益.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高3.03%,报68,394.33点,为10月底以来最大单日百分比涨幅,且收于4月末以来最高.[ID:nL2E8EDK4T]
巴西汇市:巴西雷亚尔BRBYBRL=在1.7988附近交投,周一曾跌至两个月最低,因政府展延外资贷款的税赋,盼藉此能遏制雷亚尔的涨势.巴西雷亚尔本月已累计跌逾4%,因政府的干预措施使得投资者削减风险部位.[ID:nL2E8ED9IZ]
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南非股市:反弹回升,由资源类股涨势所带动.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.78%,报30,302.80点.综合指数.JALSH升0.81%,收报34,175.39点.[.J][ID:nL5E8EDACM]
南非汇市:南非兰特兑美元持稳于近期波动区间,投资者静候美联储的会议声明.1537GMT,兰特兑美元ZAR=D3报7.55,兰特的首道支撑位在7.64附近,一旦跌破将有可能跌向7.68.图表显示阻力位在7.47附近.[ZAR/][ID:nL5E8EDAOA](完)
--编译 孙茉莉;审校 张明钧
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。