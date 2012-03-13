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货币新闻 | 2012年 3月 14日 星期三 07:05 BJT

《美国重要政经日程》--3月14日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布第四季经常帐收支

1230 - 劳工部公布2月进出口物价

1230 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布月度大豆压榨报告

1230 - 农业部公布一周全球稻米价格

1400 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在纳什维尔的全美独立社区银行家协会(ICBA)会议上发表讲话

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

1700 - 财政部标售30年期公债

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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