《中国报摘》--中国证券报3月14日

* 头版头条:

--从多位"两会"代表委员处获悉,中国部分省份正积极研究推进地方社保基金的组合式投资运营.多个地方政府相关负责人表示,主管部门应尽快出台社保基金投资运营细则,制定一个安全、稳定和有保障的投资框架.

* 其他:

--上海证券交易所发布《关于征求优化大宗交易机制有关措施意见的函》,计划进一步优化大宗交易机制,并就具体措施向会员单位征求意见.措施包括:放宽涨跌幅限制范围、延长交易时间、降低交易门槛、增加大宗交易的申报类型.

--随着资本市场吸引长期资金入市的思路逐渐明确,银行理财资金入市的预期不断升温.多位"两会"代表委员指出,银行理财资金入市可以为资本市场提供长期稳定的资金,从而促进资本市场的健康稳定发展.

--去年以来,上市公司融资变得举步维艰,贷款利息支出增加.同花顺iFinD数据显示,截至3月12日,沪深两市已公布2011年报公司中,有343家公司(剔除银行)合计产生利息支出费用197.37亿元人民币,同比增长44.67%,而其净利润增速仅27.09%,利息支出增速是净利增速的1.64倍.

--Wind数据显示,截至3月13日,沪深两市共有23家房企披露2011年年报,共实现营业收入1125.55亿元,同比增长36.77%;实现净利润162.19亿元,同比增长30.89%.尽管业绩增长势头依然强劲,不过由于企业打折促销行为增加,不少房企的毛利率自2011年中期开始就已出现下滑迹象.

--深圳证券交易所报告显示,2011年股票在投资者家庭资产配置中的地位有所减弱,平均约占投资者家庭总投资额的比例为29.0%,较2010年下降近6个百分点,回归到2009年的水平.其中,创业板投资者与非创业板投资者的股票资产占家庭总投资额的比重分别下降至35.0%和28.0%,而2010年分别为40.9%和31.3%.

--央行上海总部报告显示,2月上海市本外币个人住房贷款减少19.8亿元,环比和同比分别多减40.6亿元和53.1亿元.当月上海市新增人民币贷款345.6亿元,环比和同比分别多增77.2亿元和115.3亿元.

--中国银行业协会专职副会长杨再平表示,"银行暴利说"并不成立.由于行业属性存在差异,不能简单地对比银行和烟草、石油等行业的资本利润率(ROE).由于欧美银行尚未摆脱严重危机,也不应将中国银行的利润与国外银行作横向对比.

--万科(000002.SZ)总裁郁亮表示,公司将谨慎拿地,不拿地王,快速周转,根据消费者需求和销售速度,实施"积极定价"策略.此外,公司坚持装修房的战略不会发生改变,对于产品出现的问题公司会负责到底,今年还可能会公布装修房标准.

--从中国北车601299.SS了解到,近日,公司完成对原属清华控股有限公司控股的北京清软英泰信息技术有限公司的收购,并将其纳入中国北车二级控股子公司管理.此举被市场认为是中国北车由轨道交通装备制造商向综合交通服务商转型的重要一步.

--中南传媒(601098.SS)公告称,公司与国家开发银行签订合作协议,2012年至2017年期间国开行将为中南传媒提供50亿元融资.

--中国西电(601179.SS)和平高电气(600312.SS)公告称,入选国家电网公司皖电东送淮南-上海特高压交流采购项目,被确定为成交供应商.业内预期,两家公司合计中标额达35亿元,对公司经营产生重大影响.(完)

--整理 冉莹; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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