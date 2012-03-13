〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续升,受大西洋船运活动助推

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透3月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二进一步上涨,由于大西洋盆地的需求推高巴拿马型船运价.
波罗的海乾散货运价指数上升7点或0.84%,至844点.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.86%至929点,该型船舶的日均获利升至7,444美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
"在巴拿马型船运市场,大西洋市场淡静的负面影响被大西洋至亚洲的船运状况改善所抵消."德意志银行分析师Justin Yagerman在日期为3月11日的客户报告中称.
海岬型船运价指数.BACI下跌0.94%至1,482点.
"海岬型船从澳洲至中国,以及巴西至中国的现货费率已从近期高点回落,因为装运速度没有赶上运输需求增长."RS Platou Markets的分析师Herman Hildan说.
海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利今年以来累计降幅约为80%.
船舶供应增长超越商品需求已有一段时间,预计将限制未来几个月的乾散货运价涨幅.
波罗的海乾散货运价指数本年迄今下跌了约51%.(完)
--编译 徐文焰;审校 吴云凌
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。