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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 07:15 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续升,受大西洋船运活动助推

路透3月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二进一步上涨,由于大西洋盆地的需求推高巴拿马型船运价.

波罗的海乾散货运价指数上升7点或0.84%,至844点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.86%至929点,该型船舶的日均获利升至7,444美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"在巴拿马型船运市场,大西洋市场淡静的负面影响被大西洋至亚洲的船运状况改善所抵消."德意志银行分析师Justin Yagerman在日期为3月11日的客户报告中称.

海岬型船运价指数.BACI下跌0.94%至1,482点.

"海岬型船从澳洲至中国,以及巴西至中国的现货费率已从近期高点回落,因为装运速度没有赶上运输需求增长."RS Platou Markets的分析师Herman Hildan说.

海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.该型船舶的日均获利今年以来累计降幅约为80%.

船舶供应增长超越商品需求已有一段时间,预计将限制未来几个月的乾散货运价涨幅.

波罗的海乾散货运价指数本年迄今下跌了约51%.(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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