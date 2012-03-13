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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 06:57 BJT

〔东京汇市〕美元全线走高,受到良好数据和压力测试结果等因素支撑

* 美元在更多的美国强劲数据和压力测试结果出炉后成为大赢家

* 强劲美国数据料降低美联储进一步刺激经济的可能性

* 美国公债收益率上升亦推高美元

路透悉尼3月14日电---美元周三亚洲早盘全线走高,美元指数触及七周高点,因在美国发布更多良好数据后,美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽政策前景转淡.

联储年度压力测试结果显示,多数美国大银行过关.[ID:nSB1430900]

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