〔货币市场〕美国利率期货在美联储声明公布后下跌

路透纽约3月13日电---美国短期利率期货周二下跌,之前美国联邦储备理事会(美联储)承认近期美国经济好转,降低了其着手新一轮货币刺激举措的可能性.

部分中长期欧洲美元利率期货合约录得2月初以来最大单日跌幅.例如,2014年12月欧洲美元利率期货EDZ4最新下跌10个基点报98.71,盘中一度触及98.705,为1月底以来最低.

"声明语气比市场原先设想的乐观一点.市场上有比较多的结清多头仓位交易,"芝加哥R.J. O'Brien and Associates利率期货销售部门高级副总裁John Brady称.

交易员和分析师表示,美联储会后美股上涨也加剧了利率期货的抛售.

另一方面,美联储一如预期,继续承诺利率至少到2014年底都将保持在近零水准,以此支撑经济.

美国联邦公开市场委员会(FOMC)认为,处在历史高位的失业率以及欧洲债务问题仍对经济构成威胁.

从美联储声明来看,若本周稍后的数据更为乐观,利率期货可能进一步下跌.

即使在美联储最新声明公布之前,分析师也将本次美元借贷成本上升的趋势归结为投资者风险偏好改善.

分析师称,投资者增加股市和其它经济成长相关投资领域的资金配置,降低对美国公债、机构债、回购协议和其它准现金产品的需求,推高了这些投资品的利率.

短期美元利率多数徘徊在2011年底以来交投区间的上端,不过从历史角度来看仍然处纪录低点.

美国财政部周二标售400亿美元四周期国库券US1MTWI=TWEB,得标利率为0.070%,高于上周的0.060%.[ID:nSB8522864]

在回购市场,以美国公债为担保的隔夜贷款利率USONRP=最新报0.22%,较周一尾盘的0.19%上升,追平约六周高位.(完)

--编译 郑茵;审校 张明钧

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