欧洲经济指标预测--3月14日-3月21日****

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透3月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月12日当周----------------------------------
3月14日(三)
0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 增加0.60 增加0.69
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 1月 8.4% 8.4%
1000 欧元区工业生产(较前月) 1月 +0.5% -1.1%
(较上年同期) -0.8% -2.0%
1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +2.7% +2.7%
扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +0.4% -1.4%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 负21.2
3月15日(四)
0830 瑞士央行利率决议 第一季 维持不变 维持不变
1000 欧元区就业人口(较上年同期) 第四季 -- +0.2%
(较前季) -- -0.1%
欧元区劳工成本(较上年同期) -- +2.7%
欧元区薪资 -- +2.6%
3月16日(五)
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差5.77
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差14.47
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差97
--------------------------------3月19日当周---------------------------------
3月19日(一)
0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 1月 -- 盈余163
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余20
净投资流动(亿欧元) -- 流入32
0900 意大利工业订单(较前月) 1月 -- +5.5%
(较上年同期) -- -4.3%
工业销售(较前月) -- +3.4%
(较上年同期) -- +5.6%
3月20日(二)
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +3.4%
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第四季 -- -4.3%
0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +3.6%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.6%
(较上年同期) -- +3.9%
扣除贷款的RPI(较前月) -- -0.6%
(较上年同期) -- +4.0%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 负3
3月21日(三)
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0930 英国公共部门收支(亿英镑) 2月 -- 盈余168.2
公共部门净借款(亿英镑) -- 负107.1 (完)
--编译 杜明霞;审校 王丽鑫
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。