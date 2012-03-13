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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 07:45 BJT

〔全球贸易〕美国、欧盟和日本联手就稀土问题向WTO起诉中国

* 日本、美国和欧盟首次联手向WTO告状

* 奥巴马警告,各国不应"绕过"贸易规则

* 中国称限制旨在保护环境

路透华盛顿/布鲁塞尔3月13日电---美国、欧洲和日本周二联手向中国限制稀土出口发出挑战.稀土对于高科技产品生产非常重要.

在向国际贸易组织(WTO)提交的正式诉讼书中,三方控诉北京试图为本土制造商压低价格,并迫使国际公司将业务移至中国.

美国总统奥巴马在白宫表示,"我们希望我们的公司在美国国内就能制造这些产品.但要做到这点,美国制造商必须获得中国提供的稀土资源."

欧洲贸易高官称,中国的限制破坏了国际贸易规则,必须予以取消.

"这些措施伤及欧盟乃至全世界的生产商和消费者,包括开拓高科技和'绿色'业务应用的制造商,"欧盟贸易执委卡瑞德古特表示.

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