〔希腊评等〕惠誉上调希腊评级脱离违约级别,但破产风险依然很高(更新版)

(新增细节)

路透雅典3月13日电---国际信用评级机构惠誉(Fitch Ratings)周二表示,希腊债信评级不再归于违约级别,但改革步履迟缓、政治不确定性以及经济衰退,仍可能将该国推向破产.此前希腊完成历史上规模最大的债务重组行动.

惠誉将希腊评级升至投机级别"B-",成为将希腊评等上调并脱离违约级别的首家主要评级机构.此前完成的债务置换为希腊减掉约1,000亿欧元,或近三分之一的债务负担.

这是自2009年底债务危机爆发以来,希腊评级首次获得上调,也是惠誉自2003年以来的首次调升行动.不过"B-"的评级仍将希腊公债归于"垃圾债"级别.

"惠誉认为,鉴于换债行动后希腊债务负担依然沉重,而且该国面临着严峻的经济挑战,该国违约的风险仍很高."

希腊在根据2010年达成的首个欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助方案实施改革时,从私有化到减赤、再到减少行政繁文缛节方面均未达标.此次惠誉警告称,根据新的1,300亿欧元救助计划实施改革将"困难重重".

"此外在近期内,希腊大选前景,以及围绕新政府构成与其对欧盟/IMF救助计划将作何承诺的不确定性,也带来很大风险."惠誉称.

惠誉对希腊"B-"评级的展望为稳定,说明该机构没有在近期内调整此评级的计划.

标准普尔上个月称,在希腊完成换债行动后,可能把该国评级调高至"CCC"级别.穆迪则称,将"在适当的时候"重新评价希腊的债信级别.

自2010年达成第一个希腊救助方案以来,在撙节措施和政府改革进程落后的双重拖累下,该国经济衰退情况一直比欧盟和IMF的估计更严重.因此希腊政府一再达不到财政目标.(完)