〔美国股市〕ADR收高,受银行股和能源股的涨势提振

日本股市：日经指数收盘近持平，因日圆跌势暂歇抑制市场
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透纽约3月13日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二大涨,因消息称摩根大通 (JPM.N)将上调股息,激励金融板块普遍上扬,且油价推动能源股攀升.
德意志银行(DB.N)股价跳涨4.4%至49.05美元,巴克莱(BCS.N)股价升4.4%至15.51美元,汇丰控股(HSC.N)涨4%至22.98美元.巴西Banco Bradesco(BBD.N)升2.7%至18.41美元.
ADR追随美国市场的普遍涨势,标准普尔500金融类指数.GSPF扬升3.9%,创11月以来最佳单日百分比涨幅.摩根大通亦宣布股票回购计划.
美国市场收盘后,几家美国银行股价扩大日内涨幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布了最新的银行压力测试结果.
在海外市场,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.7%,报1,095.34点,为7月底以来最高收盘水准,且银行股日内涨幅居前.全球经济前景不断改善是涨势背后的原因.
能源板块,巴西Petrobras(PBR.N)涨3.6%至28.39美元,中国石油(PTR.N)股价升3.3%至152.86美元.伦敦市场方面,洲际交易所(ICE)4月布兰特原油期约LCOJ2结算价报每桶126.22美元,上升0.88美元或0.70%.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升2%.标准普尔500指数.SPX涨1.8%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升1.9%.亚洲企业ADR指数.BKAS涨2.1%.拉丁美洲ADR指数.BKLA跳涨3%.(完)
--编译 王翔琼;审校 张荻
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
东证股价指数收涨0.1%至1,557.09点，JPX-日经400指数收涨0.02%至13,962.42点。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)
* 美联储官员鹰派讲话支撑美元 * 欧元小幅上涨，但法国大选担忧仍然带来压力 * 英镑兑欧元和美元走高 路透东京2月22日 - 美元周三在亚洲盘走软，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)最近一次会议的记录，以寻找有关升息步伐的线索；同时欧元仍因欧洲政治担忧而承压。 美联储周三稍晚将公布会议记录，可能强化或削弱近期美联储决策官员的鹰派言论。 美国克利夫兰联储总裁梅斯特在周一晚些时候表示，如果经济继续维持当前的表现，她不会对在现阶段升息感到不安。 费城联邦储备银行总裁哈克表示，如果到3月中旬会议时通胀、产出和其他数据持续显示美国经济保持增长，那么他到时候将支持升息。 美元兑日圆 跌0.2%至113.45日圆，脱离一周前触及的1月末以来最高水平114.955日圆。 “美联储的言论推高了美元，但在亚洲时段上档压力沉重，受日企季节性地向本国汇入所得等因素拖累，”东京大和证券首席外汇分析师Mitsuo Imaizumi称。 “我们都在等待美联储会议记录，以了解是否有委员谈及
路透北京2月22日 - 中国银监会周三公布数据显示，2016年末银行业金融机构资产总额232.25万亿元人民币，同比增长15.8%；负债总额214.82万亿元，同比增长16.04%。