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亚洲 | 2012年 3月 14日 星期三 07:21 BJT

〔美国股市〕ADR收高,受银行股和能源股的涨势提振

路透纽约3月13日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二大涨,因消息称摩根大通 (JPM.N)将上调股息,激励金融板块普遍上扬,且油价推动能源股攀升.

德意志银行(DB.N)股价跳涨4.4%至49.05美元,巴克莱(BCS.N)股价升4.4%至15.51美元,汇丰控股(HSC.N)涨4%至22.98美元.巴西Banco Bradesco(BBD.N)升2.7%至18.41美元.

ADR追随美国市场的普遍涨势,标准普尔500金融类指数.GSPF扬升3.9%,创11月以来最佳单日百分比涨幅.摩根大通亦宣布股票回购计划.

美国市场收盘后,几家美国银行股价扩大日内涨幅,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布了最新的银行压力测试结果.

在海外市场,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.7%,报1,095.34点,为7月底以来最高收盘水准,且银行股日内涨幅居前.全球经济前景不断改善是涨势背后的原因.

能源板块,巴西Petrobras(PBR.N)涨3.6%至28.39美元,中国石油(PTR.N)股价升3.3%至152.86美元.伦敦市场方面,洲际交易所(ICE)4月布兰特原油期约LCOJ2结算价报每桶126.22美元,上升0.88美元或0.70%.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR升2%.标准普尔500指数.SPX涨1.8%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升1.9%.亚洲企业ADR指数.BKAS涨2.1%.拉丁美洲ADR指数.BKLA跳涨3%.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

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中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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