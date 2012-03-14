〔企业并购〕戴尔将收购网络安全公司SonicWall,以满足企业客户需求

标题新闻：亚特兰大联储将美国第一季国内生产总值增长年率预估从2.7%下调至2.2%-GDP Now模型
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路透3月13日电---全球第三大个人电脑商戴尔(Dell Inc.)DELL.O称将从Thoma Bravo牵头的一投资集团手中收购网络安全产品制造商SonicWall,以满足企业网络安全需求增长.
戴尔希望通过为企业客户提供包括增加了安全、存储和云计算产品的一站式服务来提高利润率,由此该公司将能够减少对个人电脑业务的依赖.
尽管交易的条款尚未披露,投资者和分析师们估计收购价在10亿至15亿美元之间.
戴尔在与分析师们进行的电话会议上表示收购方式为现金,但拒绝透露收购价格.
SonicWall原为一家上市公司,在2010年以7.17亿美元的价格被Thoma Bravo主导的投资人团体收购.该公司去年营收为2.6亿美元,自称有30万个客户.
此次交易预计将在45天内完成.
戴尔股价周二在Nasdaq收涨1.59%,报17.23美元.(完)
--编译 洪曦;审校 张明钧
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路透芝加哥2月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆 压榨及加工数据如下: 2017年1月 2016年12月 2016年1月 压榨量(1,000蒲式耳) 160,621 160,176 150,453 豆粕出口量(短吨) 891,143 949,615 686,493 豆粕产量(短吨) 3,770,034 3,751,238 3,560,987 出粕率(磅/蒲式耳) 46.94 46.84 47.34 豆油产量(百万磅) 1,870.54 1,860.69 1,758.38 出油率(磅/蒲式耳) 11.65 11.62 11.69 豆油库存(1,000磅) 290,352 265,532 302,881(完) (编译 刘静；审校 李军)
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