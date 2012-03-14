〔企业并购〕戴尔将收购网络安全公司SonicWall,以满足企业客户需求

路透3月13日电---全球第三大个人电脑商戴尔(Dell Inc.)DELL.O称将从Thoma Bravo牵头的一投资集团手中收购网络安全产品制造商SonicWall,以满足企业网络安全需求增长.

戴尔希望通过为企业客户提供包括增加了安全、存储和云计算产品的一站式服务来提高利润率,由此该公司将能够减少对个人电脑业务的依赖.

尽管交易的条款尚未披露,投资者和分析师们估计收购价在10亿至15亿美元之间.

戴尔在与分析师们进行的电话会议上表示收购方式为现金,但拒绝透露收购价格.

SonicWall原为一家上市公司,在2010年以7.17亿美元的价格被Thoma Bravo主导的投资人团体收购.该公司去年营收为2.6亿美元,自称有30万个客户.

此次交易预计将在45天内完成.

戴尔股价周二在Nasdaq收涨1.59%,报17.23美元.(完)